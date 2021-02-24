Штрафы для водителей ужесточили в Украине

Штрафы за пьяное вождение

Согласно закону, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (до этого штраф составлял 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение в течение года уже грозит штраф в размере 34 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок три года с платным изъятием авто или без такового.

Или же это будут наказывать административным арестом на срок десять суток с лишением права управления транспортными средствами на три года с платным изъятием авто или без такового.

А если водитель нарушит третий раз - штраф 51 тысяча гривен, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства. Или же будет угрожать админарест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет, с конфискацией авто, находящийся в частной собственности нарушителя.

Тюрьма за ДТП с жертвами

За ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут лишать свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Такие же действия будут наказывать лишением свободы на срок до 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелые травмы.

Если потерпевший погиб, виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением прав на срок от 5 до 10 лет. Если жертв несколько - это будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Штрафы для водителей

Минимальный штраф повысили до 510 гривен. Такое наказание предусмотрено за:

непристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За бегство с места ДТП штраф составит 3,4 тысячи гривен. Такое же наказание будет за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе админвзыскание составит 680 грн. Создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.

Езду без прав будут наказывать штрафом в 425 грн. Однако если у водителя прав нет вовсе, ему придется заплатить 3,4 тысячи грн. Ранее лишенных прав водителей будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения будет грозить 40800 грн штрафа с лишением права управления транспортом на срок от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Штрафы для пешеходов

Пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, будут наказывать штрафом в 255 грн. При этом ранее размер штрафа составлял лишь 51 гривну. За нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.