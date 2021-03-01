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События Вчера, 21:1371
Экстренное применение вакцины Johnson & Johnson разрешила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применение вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson.

ВОЗ внесла вакцину в экстренный список медпрепаратов.

Об этом говорится на сайте ВОЗ.

Организация зарегистрировала вакцину после одобрения европейским регулятором EMA.

"Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент против COVID-19 - это еще один шаг к победе над пандемией", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус.

Одобрение ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.

"Я настоятельно призываю правительства и компании выполнять свои обязательства и использовать все имеющиеся в их распоряжении решения для наращивания производства, чтобы эти инструменты стали поистине глобальными общественными благами, доступными для всех, а также общим решением глобального кризиса", - заявил глава ВОЗ.

Препарат Janssen - первая зарегистрированная ВОЗ вакцина, которая требует введения одной дозы, а не двух. Эффективность этой вакцины, по последним данным, составляет 80%. До этого одобрение ВОЗ получили вакцины Pfizer и AstraZeneca.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, Johnson_Johnson, 7dniv, 7dnivinfo  
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