"Буковель" на нарушение карантина проверяет полиция

Правоохранители получили заявления от граждан о массовых нарушениях карантина на курорте.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе полиции Прикарпатья.

"Были сообщения от граждан о массовых нарушениях карантина. Полиция находится там и проверяет эту информацию. Полиция действует в рамках действующего законодательства", - сказала пресс-офицер полиции.

В то же время местное издание "Галицкий корреспондент" рассказало, что правоохранители сегодня не пускали людей на один из подъемников в Буковеле.

По данным издания, отдыхающие попытались прорваться на подъемник, но полиция все же заблокировала его работу. Полиция в комментарии РБК-Украина не подтвердила эту информацию.