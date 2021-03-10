Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского

Он заявил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы вернуть деньги в Украину.

"Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", - заявил он.

По словам Зеленского, без разницы какая фамилия у бизнесмена, однако он должен быть готов работать законно и прозрачно.

"А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем - создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?Первое - поддерживается. Второе - заканчивается", - добавил он.