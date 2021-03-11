 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 марта 2021

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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 13 марта 2021 - 1 451 744 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 13 276 новых случаев в сутки.

Умерло 28 158 человек.

Выздоровело - 1 219 773.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 1049 случаев;
Винницкая область - 933 случая;
Волынская область - 261 случай;
Днепропетровская область - 693 случая;
Донецкая область - 464 случая;
Житомирская область - 971 случай;
Закарпатская - 625 случаев;
Запорожская область - 345 случаев;
Ивано-Франковская область - 719 случаев;
Киевская область - 913 случаев;
Кировоградская область - 84 случая;
Луганская область - 91 случай;
Львовская область - 879 случаев;
Николаевская область - 378 случаев;
Одесская область - 767 случаев;
Полтавская область - 244 случая;
Ровенская область - 380 случаев;
Сумская область - 275 случаев;
Тернопольская область - 399 случаев;
Харьковская область - 837 случаев;
Херсонская область - 84 случая;
Хмельницкая область - 605 случаев;
Черкасская область - 313 случаев;
Черновицкая область - 625 случаев;
Черниговская область - 342 случая.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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