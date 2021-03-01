Франция одобрила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса

Там отметили, что она легко переносится.

Во Франции одобрили вакцину от коронавируса Johnson&Johnson от компании Janssen.

Теперь вакцину от COVID-19 Johnson&Johnson во Франции будут использовать с целью вакцинации населения. С ее помощью будут прививать как молодое поколение страны, так и людей постарше.

"Вакцина COVID-19 Janssen может использоваться для людей в возрасте от 18 лет в рамках французской стратегии вакцинации, в том числе для людей в возрасте 65 лет и старше", - говориться

Также сообщается, что вакцину признали безопасной и эффективной. Отмечается, что она хорошо переносится пациентами.

При этом, вакцина Johnson&Johnson во Франции станет уже четвертой вакциной, которую используют доя вакцинации населения.