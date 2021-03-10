В городе Ужгороде на Закарпатье наблюдается сложная ситуация с госпитализацией из-за коронавируса

В больницах не хватает коек для пациентов, и больных оставляют лечиться дома.

"Сегодня мне не удалось положить в стационар пациентов, которые требовали госпитализации. Сейчас они перебывают дома на кислородных концентраторах. И, слава Богу, удалось их обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтоб они могли дышать", - отметил врач.

Он отметил, что больные, которых оставили дома, молодые люди. И на утро 12 марта, по всему городу было только пять свободных коек, на которых могли бы разместить таких пациентов.

"Интенсивная терапия также занята и не справляется. Мы очень надеемся, что сможем привлечь какие-либо дополнительные ресурсы, чтоб стабилизировать ситуацию", - добавил врач.

Отметим, что на Закарпатье свыше 80% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, нуждаются в кислородной поддержке. Такие данные озвучила врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына.

Также мы писали о том, что на Закарпатье прогнозируют медицинский коллапс конце недели.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 12 березня гості - Максим Степанов, Олексій Данілов, Олександр Данилюк, Томаш Фіала та інші відомі політики й підприємці - розповідатимуть про те, як змінилася Україна за рік карантину, чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії. А також обговорюватимуть, з чого насправді почалася окупація українських територій і хто понесе відповідальність за підписання Харківських угод.