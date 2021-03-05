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События Сегодня, 09:4771
Смягчить ограничения на въезд для иностранных туристов хотят страны Евросоюза

Страны Евросоюза предложили смягчить правила въезда для граждан государств, которые не входят в ЕС. 

Об этом сообщает "Bloomberg" со ссылкой на дипломатические источники.

Какие именно страны предложили инициативу, не уточняется, однако издание пишет, что это государства, для которых туристическая отрасль играет важную роль. На фоне начала программ вакцинации от коронавируса страны начали предлагать смягчить действующие ограничения на въезд ради восстановления экономики.

Эти страны предложили использовать систему, которая даст возможность туристам путешествовать, если они получили прививку от коронавируса, переболели Covid-19 или сдали отрицательный тест. 

Как уточняет агентство, эта система будет похожа на коронавирусные паспорта. Ожидается, что лидеры стран Евросоюза могут обсудить этот вопрос на саммите в конце марта.

Напомним, в год назад Евросоюз закрыл границы для граждан большинства стран из-за пандемии. Летом 2020 года ЕС начал ослаблять ограничения, разрешая въезд жителям стран с низким уровнем распространения инфекции.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
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