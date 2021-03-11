"Батальоны троллей и ботов". Зачем у Зеленского решили создать "центр по фейкам" и с кем он будет бороться

В Украине снова берутся за тотальный контроль над медиа.

Главенствует два основных подхода.

Во-первых, со вторника начинает работу "Центр по противодействию дезинформации" при СНБО. Его руководитель будет назначаться указом Зеленского.

То есть это практически государственный орган.

Во-вторых, ускоряют принятие закона "О медиа" - скандального документа, который вводит цензуру на ряд тем и позволяет блокировать сайты по ускоренной процедуре.

"Страна" напоминает суть обеих инициатив. И анализирует, к чему они приведут.

Центр по дезинформации

Впервые о планах открыть такой центр заявил Владимир Зеленский в ролике для Генассамблеи ООН. Президент Украины предложил создать в Киеве международную штаб-квартиру по борьбе с фейками, открыв ее под эгидой Организации объединенных наций.

С тех пор об этой идее порядком подзабыли. Хотя Зе, похоже, обсуждал ее в октябре, встречаясь с руководством британской разведки Ми-6. Там, по признанию ОП, шла речь в том числе о борьбе с фейками в Украине.

Разговоры о создании специальной организации по борьбе с фейками активизировались после того, как Зеленский своим указом закрыл три оппозиционных телеканала. Через несколько дней после этого министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Центр скоро будет открыт.

Правда, исчезло упоминание, что он будет международным. Судя по словам Ткаченко, центр планируется вполне себе доморощенным.

"Первая наша инициатива связана с созданием Центра противодействия дезинформации, который в первую очередь будет в сотрудничестве с другими нашими украинскими организациями противостоять российской пропаганде. Сейчас идет подбор команды и утверждается концепция. Мы надеемся, что этот центр начнет работу уже в марте", - сказал министр на одном из "круглых столов" 16 февраля.

Также Ткаченко поведал, что готовится открытие целого информационного хаба по борьбе с "российской пропагандой".

Он заявил, что Минкультуры будет привлекать "фактчекинговые организации" работать над созданием общей платформы, где будет не только разоблачение фейков, но и продвижение "позитивных украинских нарративов".

Центр же противодействия дезинформации будет как бы аккумулировать эти усилия, уточнил Ткаченко.

9 марта Зеленский заявил, что Центр начнет работать в ближайшее время.

А через несколько дней детали проекта раскрыл глава ОП Андрей Ермак. Он сказал, что на борьбу с Украиной брошены "батальоны интернет-троллей".

"В информационной войне против Украины применяются батальоны интернет-троллей, ботов, запускаются фейкометы и пропагандистские снаряды", - заявил Ермак.

По словам Ермака, центр будет выявлять фейки и реагировать на них. Правда, из примеров - какие именно фейки - он привел только тему вакцинации.

"Сейчас многие страны столкнулись с пропагандистской машиной, которая дискредитирует вакцинацию. В частности, дезинформационные кампании против вакцинации были развернуты в США и Израиле, и правительства этих государств борются против этой дискредитации различными способами", - заявил Ермак.

Других тем он не назвал, но коллеги чиновника по форуму "Украина 30" несколько раз повторили старую историю про распятого мальчика.

Уже из этих примеров было понятно, что будут отрабатываться в том числе темы, персонально важные для власти (например, сомнения в закупленной Киевом вакцине "Ковишилд"). Их будут объявлять "российским нарративом" - видимо, если подобные сюжеты будут выходить на российском телевидении.

Чуть больше конкретики выдал зам Саакашвили по исполкому реформ Александр Ольшанский. Он сообщил, что Центр будет координировать деятельность различных ветвей власти, в частности Минкульта, Института стратегических исследований - а также спецслужб, в которых будут созданы "подразделения по мониторингу".

Аналогии с Европой неуместны

Зам Ермака Игорь Жовква добавил, что украинский Центр создается по аналогии с Европейским центром по борьбе с гибридными угрозами, созданным в 2016 году (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats). И будет с ним сотрудничать.

И здесь сразу появились вопросы.

1. Европейская институция была учреждена рядом государств НАТО и ЕС. При этом на ее сайте указано, что она независимая. Ее руководство, к примеру, избирается членами Руководящего совета. А не назначается указом Зеленского, как в случае Украины.

Это значит, что "фактчекеры" будут набираться в Центр также по утвержденным в ОП спискам. И украинские журналисты на состав организации, которая будет оценивать и в теории - регулировать их контент, повлиять никак не смогут. То есть это будет чисто "карманная" структура, полностью зависимая от власти и выполняющая ее указания.

2. Второй вопрос - это "международность" центра. Пока, из того что известно, эта организация будет сугубо украинской. Ни одна другая страна в нее не вошла (к чему изначально и призывал Зеленский в ООН). В противном случае управление было бы коллегиальным, а не заточенным лично под Зе.

О том, что международная поддержка данной инициативы пока что отсутствует, говорят и сообщения на сайте Офиса президента Украины.

"По мнению Игоря Жовквы, даже в случае отсутствия всех этих международных усилий Украина все равно должна была бы активно действовать в направлении борьбы с пропагандой", - говорится в сообщении ОП.

3. Европейский центр по борьбе с гибридными угрозами, на опыт которого ссылаются у Зеленского, выступает как экспертное учреждение. Оно публикует стратегические рекомендации, но, конечно, не занимается мониторингом контента отдельных СМИ. И тем более не дает рекомендаций властям, кто "фейкует", а кто нет.

На Банковой же подменяют понятия и пытаются выдать за "европейскую практику" свои собственные изобретения.

На деле же складывается следующий образ нового учреждения при Зеленском и СНБО. Появится некая квазигосударственная структура, которая будет под эгидой Совбеза изобличать "фейки" и "российскую пропаганду". Также она получит право привлекать СБУ к анализу контента и начнет формировать свои рекомендации.

А вот использовать эти рекомендации будут по-разному. Можно предположить, что будет три уровня реакции Центра.

1. Обычная дискредитация СМИ, которые, по мнению "борцов с дезинформацией" эту самую "дезинформацию" распространяют. Их будут обличать в публикации "фейков", составлять рейтинги, навешивать ярлыки. Власть это будет использовать как инструмент борьбы с оппозиционными медиа с целью подорвать к ним доверие. При этом под "фейками" и "дезинформацией в интересах России" может пониматься любая критика в адрес властей или расследования о коррупции.

2. Подготовка почвы для репрессивных шагов. То есть на основе информации Центра будут готовиться решения СНБО о закрытии телеканалов.

3. В случае принятия законопроекта "О медиа", который позволяет штрафовать и закрывать СМИ за "неправильный" контент, у Центра появится еще больше работы. Именно он, не исключено, и будет давать оценки или "наводки" на "неправильный" контент.

Учитывая, что продвижение этого законопроект сейчас резко активизировали, то модель планируется именно такая.

Как реанимируют закон "О медиа"

Этот документ "Слуги" начали продвигать почти сразу, как попали во власть. Хедлайнерами процесса стали депутаты из гуманитарного комитета Рады - его шеф Александр Ткаченко и его зам Никита Потураев.

Оба, кстати, из журналистской среды. Что не помешало им написать законопроект, который их бывшие коллеги по цеху назвали репрессивным. Его зарегистрировали в Раде в декабре 2019 года.

Документ в его первой редакции переводит интернет-СМИ под контроль Нацсовета по ТВ и радиовещанию. И позволяет ему во-первых штрафовать их, а во-вторых - блокировать по ускоренной процедуре в суде.

При этом факт, зарегистрирован ли веб-сайт или Телеграм-канал как СМИ, не важен. Все, что находится в открытом доступе и работает на украинскую аудиторию, является "медиа". То есть штрафовать Нацрада сможет, по сути, даже за пост в Фейсбуке. То есть удар наносится по блогерам.

Оснований для штафов тоже добавили. Помимо стандартных вещей вроде призывов к ненависти, насилию или нарушению территориальной целостности, добавили еще запрет на "отрицание российской агрессии", оккупации Крыма и "ЛДНР", на позитивное изображение России или ее деятелей, а также коммунистического прошлого.

Причем выписано все в таких общих формулировках, что карать можно за новости, к примеру, об открытии Крымского моста или начале вакцинации в "ДНР".

В общем, практически официальная цензура. Только осуществляемая постфактум.

Законопроект вызвал негативную реакцию как отдельных журналистов, так и крупных медиахолдингов. Также не принимать этот документ призвала ОБСЕ, которая заявила, что в нем главенствуют "размытые формулировки", позволяющие огульно штрафовать СМИ.

Все это затормозило его продвижение по Раде. Но к концу лета власти представили новую версию законопроекта, в которой обещали учесть все претензии. Но по факту ничего не учли, а кое-какие нормы даже ужесточили. Так, блогеры по-прежнему остались в поле действия законопроекта. Также в список запретных тем добавили "высказывания, которые побуждают к дискриминации на основании гендерной идентичности".

Внесли еще и пункт – запрещена трансляция высказываний или материалы, которые унижают или показывают пренебрежение к государственному языку. Также нельзя будет показывать программы, в которых участвуют лица, представляющие угрозу для Украины (их список формирует Минкульт, СБУ и СНБО). Даже если эти программы никак не связаны с призывами к войне против Украины.

С полным набором запретов и ограничений можно ознакомиться в материале "Страны" "Как переписали закон о медиа".

О том, что этот законопроект собираются принять уже весной, заявили на днях министр Ткаченко и нардеп Потураев.

Причем глава Минкульта прямо связал реанимацию идеи по законопроекту с закрытием трех оппозиционных телеканалов.

"Убежден, что принятие положительного решения по закону в прошлом году позволило бы решать такие ситуации, как с каналами "Тройки Медведчука" на уровне закона, а не решением СНБО", - написал он в Фейсбуке.

Его бывший коллега по комитету Никита Потураев заявил: "я надеюсь, что мы сможем это сделать (принять закон - Ред.) до конца весны как минимум в первом чтении".

Правда, проект не так давно законопроект был раскритикован в резолюции Европарламента по Украине.

Европарламентарии выразили "обеспокоенность планами предоставить регулятору новые и широкие полномочия, которые рискуют задеть свободу СМИ и контент интернет и печатных СМИ".

"Слуги народа" говорят, что некие замечания учтут накануне первого чтения.

"Изменения в редакции законопроекта о медиа будут приниматься на уровне комитета, и после этого будут вноситься в зал. То есть не изменениями ко второму чтению, а еще до первого чтения", - говорит "Стране" депутат Евгения Кравчук ("Слуга народа"), соавтор проекта и член профильного комитета парламента.

По словам Кравчук, речь идет о более чем 2 тысячах замечаний к первоначальному варианту документа, который подавался в Раду.

Впрочем, по многим признаком можно судить, что работа в ближайшее время по закону будет активизирована и его все-таки внесут в зал.

На днях депутаты из монобольшинства получили новые темники - месседжи, что и как им говорить на эфирах. В этот раз большой блок вопросов уделяется как раз законопроекту о медиа. Эти темники оказались в распоряжении "Страны".

"Какие права имеют работники онлайн-СМИ, какие права имеют потребители услуг стримингових сервисов, как должны быть защищены правообладатели, почему продукт не может распространяться на территории Украины уже новыми сервисами потому, что этот продукт помогает государству-агрессору, как поступать с теми компаниями, которые только маскируются под медиа, но на самом деле работают на государство-агрессора? Все эти вопросы может урегулировать только новый комплексный закон. В первом чтении после соответствующей доработки с учетом конструктивных замечаний законопроект может быть проголосован на этой сессии", - пишут в темниках.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в разговоре со "Страной" отмечает, что НСЖУ также подавала правки к законопроекту, которые касаются запрета на наделение любых органов возможностями внесудебного блокирования СМИ, но не видит, чтобы эти правки учитывались.

"Системно мы не видим, чтобы критика медийного сообщества или даже резолюция Европарламента вызвала у депутатов желание если не отменить, то хотя бы провести ревизию тех изменений, которые усложнят работу медиа. Мы видим решения СНБО, фиксируем заявления чиновников о том, что они, наоборот, продавливают нормы по ужесточению ситуации с медиа. К сожалению, за последние полтора года мы только убедились, что властная команда не сосредоточена на том, чтобы защищать свободу слова. Все идет к тому, что регулятор, который политически зависим от власти, будет решать судьбу медиа. То есть медиа будут заложниками власти. Мы подаем предложения, возражаем против наиболее токсичных норм, как внесудебное блокирование сайтов в законе об СБУ, или говорим о том, чтобы работа Нацсовета не касалась печатных СМИ и онлайн-СМИ, предлагаем, чтобы работа онлайн-СМИ регулировалась отдельным законом, но власть продавливает рычаги для управления всеми СМИ и никаких послаблений в этом плане не планирует", - говорит Томиленко.

Как протягивают репрессивные нормы для СМИ через другие законы

Интересно, что и без принятия этого проекта в парламенте неоднократно предпринимались попытки протянуть нормы, которые прямо повлияют на работу СМИ.

Например, в проекте закона об СБУ, который уже принят в первом чтении, протащили норму о возможности внесудебного блокирования сайтов.

Но когда вокруг этого пункта поднялся шум, основной автор проекта Марьяна Безуглая ("Слуга народа") пообещала исключить эту норму из текста ко второму чтению.

"В своём докладе, когда рассматривали законопроект в первом чтении, я отметила, что это (внесудебное блокирование СМИ) будет исправлено и скорректировано. Вы сможете ознакомиться с финальной версией, которая будет готовиться ко второму чтению", - сказала Безуглая "Стране". - Мы это проработаем. Я в своём докладе отметила, что это (закрытие сайтов) должно быть по решению суда. Это будет значительно мягче норма и проработана с депутатами из профильного комитета, которые опекаются медиаполитикой".

Но по СБУ не единственный такой законопроект.

В уже принятом законе о референдуме Нацсовету по телерадиовещанию дали полномочия прекратить трансляцию иностранных телеканалов, которые ведут агитацию или контрагитацию, в том числе через операторов телекоммуникаций. Для отечественных СМИ за первое нарушение будет выноситься предупреждение. Но в случае, если нарушение было грубым или повторным, "суд принимает решение о временной - до окончания референдума - остановке выпуска программы, лицензии аудиовизуального СМИ или временный запрет на выход печатного издания".

В повестку сессии включен (и на предыдущей пленарной неделе на его рассмотрение не хватило времени) проект №4188, который запретит СМИ отрицать военную агрессию России или оккупацию части Украины, а в случае повторного нарушения обяжет Нацсовет обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание или аннулирование лицензии провайдера программной услуги.

"Глупость и недальновидность"

"В русле общего курса на завинчивание гаек можно прогнозировать, что условия работы журналистов и СМИ в Украине будут ужесточены, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Власть пытается установить полный контроль над информационным пространством, снизить оппозиционное давление на самих себя ради того, чтобы сохранить остатки своих рейтинги и возможности и дальше управлять государством и обществом".

Впрочем, далеко не факт, что идеи вроде создания того же Центра по противодействию дезинформации будут иметь тот эффект, на который рассчитывают власти. Поскольку, зная подходы и уровень провластных "фактчекеров", можно будет ожидать полной самодискредитации новой структуры.

"Создание властью Центра противодействия дезинформации — величайшая глупость и недальновидность. Имея целью дискредитировать неугодные СМИ и политических оппонентов, эффект у этого будет абсолютно противоположный — все начнут находить дезинформацию именно в действиях властей и апеллировать к этому Центру, показывая его избирательность, двойные стандарты и покрывание собственных чиновников и депутатов. Сдохнет эта история прямо на старте. Заносите потихоньку следующую", - считает известный юрист Андрей Портнов.