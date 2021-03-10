Владимир Литвин: "Так и Богдана Хмельницкого можно уличить в госизмене за Переяславскую Раду"

Вчерашнее заседание СНБО снова завершилось очередным скандальным решением: Совбез поручил СБУ проверить, не было ли госизменой голосование за Харьковские соглашения в 2010 году. Таким образом уголовными делами пригрозили 236 бывшим депутатам, которые 11 лет назад голосовали за продление пребывания Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку на газ.

Комментируя итоги заседания, секретарь СНБО Алексей Данилов отдельно подчеркнул роль в принятии Харьковских соглашений Владимира Литвина, который на тот момент был председателем Верховной Рады. А сейчас баллотируется в ректоры КНУ им. Тараса Шевченко.

"Там (в числе голосовавших в Раде) очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике. Более того, кое-кто из них предлагает себя на должность, как, например, господин Литвин — на ректора государственного университета им. Шевченко. Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза тем людям, тем студентам, чтобы сейчас идти в ректоры и при этом голосовать за те позорные вещи... Как последствие этого голосования имеем оккупированную часть Крыма и большие проблемы на территории Луганской и Донецкой области", - сказал Данилов.

"Страна" встретилась с Владимиром Литвином, чтобы обсудить решение СНБО, его причины и последствия.

— Почему СНБО вдруг решила заняться Харьковскими соглашениями? С чем вы это связываете?

— Первая причина — продемонстрировать открытие очередной “зрады”. Судя по сообщениям, уже в понедельник, 15 марта, ожидается расследование по "группе Вагнера", а это многих очень беспокоит. Следовательно, таким образом пытаются отвлечь внимание. Вторая причина — этот вопрос поднял секретарь СНБО Алексей Данилов, чтобы сбить меня как реального будущего ректора университета Шевченко.

— Что вы имеете в виду?

— Вы же обратили внимание, что Данилов уделил особое внимание моей персоне, сказал, что я недостойный возглавлять университет. Хотя, казалось бы, причем это к Харьковским соглашениям? По факту Данилов с помощью административного ресурса вторгся в университетский избирательный процесс, нарушив при этом все правила. Какое право он имеет вмешиваться в выборы? Если уж он так сильно обеспокоился судьбой университета. Если он полагает, что я не имею морального права смотреть в глаза студентам и преподавателям, то предлагаю ему встречу в университете. Будет возможность убедиться, кто имеет право смотреть в глазаколлективу, а кто не имеет права даже об этом говорить.

— А какой у Данилова интерес в том, чтобы вы не стали ректором?

— Сделана ставка на других людей, которые будут послушными. Знаю, кто это сделал. Они уже донесли свое желание "служить".

— Кто эти люди?

— Хорошо знаю их имена, но называть не буду. А если Данилов так уделяет внимание университету, то должен был поинтересоваться и наличием уголовных дел на тех, кто присягает ему "служить".

— О каких уголовных делах вы говорите?

— Согласно Киотскому протоколу, университет получил деньги на реконструкцию и утепление корпусов — часть денег разворовали, суммы большие. Кто к этому причастен - известно. Еще одно уголовное дело связано с так называемым обучением студентов-иностранцев, которые даже на территорию Украины не въезжали, но успешно сдавали сессии и получали дипломы. Под соответствующими приказами стоят подписи людей, которые теперь предлагают свои услуги университету в качестве руководителя.

— Давайте проясним. Вы прямо связываете решение СНБО с предстоящими выборами в университете?

— Это не решение СНБО. Пусть мне покажут подписанные и введенные президентом в действие указы, что Литвин не имеет права занимать должность ректора университета. Хотел бы видеть такое решение. Да, СНБО принял решение, что будет проверять то, что происходило в Раде 27 апреля 2010 года при голосовании за Харьковские соглашения. Это право СНБО — назначить проверку. Но еще до начала проверки априори объявлять приговор — это как минимум превышение служебных полномочий.

— Что сейчас происходит с выборами ректора университета Шевченко?

— 17 марта будет уже третья попытка избрать ректора. Но должен сказать, что то, как это проводится — это саботаж по вине руководства. Очень хочется остаться с людьми, с которыми многое связывает. В том числе — уголовные дела, о которых частично сказал. Нужно, чтобы во главе встал удобный человек. Я в этом плане неудобный. Ибо сразу сказал, что, когда стану ректором, будет проведена полная инвентаризация. Отсюда такие истерические заявления — в университете мне это прямо в глаза не могут сказать. Говорит начальство повыше. Эти выборы вообще-то могут быть сорваны.

— Почему?

— Центризбирком университета отказался проводить выборы до устранения части нарушений, связанных с формирования списка избирателей. Есть письмо из Министерства образования, в котором, в частности, обращают внимание на то, что от выборов отсекли студентов двух колледжей. Студенты должны избрать своих представителей — делегатов. Но их избрание произошло удивительно: всего было напечатано 2 тысячи 400 бюллетеней вместо 25 тысяч, а потом на собрании 300 человек избрали себя и друзей — всего почти 600 делегатов. То есть, один человек голосовал за себя и другого. ЦИК университета предложила устранить этот пробел, иначе вопрос о ректоре будет решаться в судах. Теперь на ЦИК осуществляется колоссальное давление.

— В чем оно проявляется?

— Начальство требует от членов ЦИК закрыть на все глаза. Доходит до угроз. Моральная атмосфера удручающая. Все знают, что Литвин оздоровит обстановку, коллектив не будет лихорадить. Вот почему демонстрируются выходки, которые ни в какие ворота не лезут.

— А вам уже намекали, что в сложившейся ситуации лучше отказаться от выборов?

— Мне изначально активно не советовали принимать участие в выборах, скажем так. А теперь за несколько дней до голосования 17 марта пытаются "сбить" усилиями секретаря СНБО. К тому же эту избирательную кампанию устроили так, что на агитацию выделили всего четыре дня. А так как университет сейчас работает в режиме онлайн — это профанация. Например, вчера приехал в университет провести онлайн-встречу, а мне говорят — мол, нас предупредили за 15 минут, других забыли оповестить. Встречайтесь с теми, кто дежурный на работе. Тогда как для других кандидатов — двери открыты. Я обратился в оргкомитет, чтобы они не пороли горячку и дали возможность каждому дойти к коллективу, представить свою программу. Предложил собраться в режиме онлайн, включатся все желающих, и каждому кандидату изложить свою программу и ответить на вопросы.

— Согласились?

— Не хотят. А проблемы с формированием списка избирателей — это мина, которая может взорваться в судах. ЦИК университета заняла позицию, что выборы должны состоятся именно в четком регламентированном порядке. Это сильно не подходит. Даже Министерство образования сказало, что есть все основания, чтобы университет сначала решил все организационные проблемы. Я с КНУ имени Тараса Шевченко связан всю свою сознательную жизнь, живу университетом. Не хотел выносить эту грязь на общественность. Но если так заинтересовался университетом секретарь СНБО, то он должен был сначала запросить материалы и выяснить, а что же там происходит?

— Почему должность ректора университета — такой лакомый кусок, что даже СНБО подключился к процессу?

— Это не СНБО подключилось, а секретарь СНБО. Давайте не будем обобщать. Разные интересы: многие хотят остепениться, кто-то видит возможность влияния. Раньше было особенно модным для представителей власти приятельствовать с людьми науки, творческой богемой. Это сейчас возрождается. Также университет — это общественный рупор. В чьих руках будет этот рупор — за это и идет борьба. Если университет Шевченко, допустим, выдает заявление с поддержкой кого-то — это многих убедит. То есть, кто руководит университетом, косвенно руководит и политикой. Сейчас я вижу желание взять университет в свой "обоз".

— Кто с вами борется за место ректора?

— Я ни с кем не борюсь. Среди кандидатур есть два проректора, директор института, еще два профессора. Предложил свою программу, не перехожу на личности. Например, раньше университет получал финансирование отдельной строкой в государственном бюджете — настолько он был почитаем. А сегодня… Я бы все назад вернул. Преподаватели КНУ Шевченко имеют зарплату с коэффициентом два. То есть, она существенно выше, чем в любом другом высшем учебном заведении Украины. Это результат моей работы. Все же прекрасно знают, что по голосованию преподавательского состава я имею абсолютное большинство среди кандидатов. А голосует всего порядка 4500 человек. Прислали привет… Да еще под каким соусом подали.

— Давайте поговорим о формальном поводе для решения СНБО — Харьковских соглашениях. Многие спустя 11 лет уже забыли и суть этого документа, и исторический контекст. Расскажите, кем и как они готовились?

— Хочу, чтобы все поняли: Харьковские соглашения — это следствие. Причина — газовый контракт. В 2009 году было подписано соглашение с Россией по газу, которе сразу привело к увеличению цены на газ в два раза — до 360 долларов, а до этого было 179,5 долларов. В 2010 году состоялись выборы, избрали нового президента (Виктора Януковича, который сменил на посту Виктора Ющенко — Ред.). По состоянию на апрель месяц нельзя было сверстать госбюджет, поскольку при такой цене на газ экономика страны была обречена на то, чтобы полностью "лечь". Кабмин, министерства финансов, экономики, иностранных дел — все аргументировали, что страна не "устоит". Президент утверждал, что подписал Харьковские соглашения ради скидки на газ. Почему-то Данилов не сказал, что этот вопрос рассматривали на заседании СНБО. Нужно же было протоколы поднять. На том заседании и вне его звучала информация, что когда подписывали кабальные газовые соглашения, обещали России, что будет подписано соглашение по размещению Черноморского флота РФ на территории Украины еще на 50 лет. И соответственно Украина будет иметь скидки. То есть уже тогда ее загнали в западню.

— Разве такой пункт был прописан в газовых соглашениях?

— Это было не прописано, это было устно, "понятийно", договорено теми, кто подписывал эти соглашения в 2009 году. Отсюда — абсурдная, неподъемная цена на газ. Верховная Рада к ратификации этого газового контракта 2009 года не имела никакого отношения. Кабмин взял на себя эту ответственность, а потом, как известно, возникли судебные процессы (Тимошенко была осуждена на 7 лет за газовый контракт, по после Майдана 2014 года была реабилитирована — Ред.).

Я был на том заседании СНБО, где рассматривалось подписание Харьковских соглашений. Докладывает премьер. Экономический блок в один голос заявляет, чтов случае нератификации страна рухнет. Мне, председателю Верховной Рады, который является также членом СНБО, не верить представленным расчетам? Экономическим выкладкам? Я что, министр финансов? На СНБО доказывает президент: мы выторговали не 50 лет, а 25 лет аренды Черноморским флотом баз в Крыму. Я при переговорах не присутствовал, но на СНБО подобное утверждается, то, наверное, какие-то аргументы им приводили при этих переговорах. СНБО принял решение поддержать харьковские соглашения и рекомендовать Раде их ратифицировать. Одновременно сверстать бюджет на 2010 год с учетом тех скидок. А это было накануне 9 мая. В связи с этим звучал и такой аргумент, что мы не можем без бюджета выплатить то, что причитается ветеранам, будет проблема с пенсиями, зарплатами и т.п.

— Данилов заявил, что Харьковские соглашения были ратифицированы Радой в беспрецедентно короткий промежуток времени — через четыре дня.

— Секретарь СНБО, если такое заявляет, просто не знает арифметики. Соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года, а ратифицированы 27-го. То есть, через неделю. С таким же успехом можно предьявить претензии тем, кто подписал Беловежское соглашение.

— В каком смысле?

— Если посмотреть на сроки, Беловежское соглашение было подписано 8 декабря, а Рада ратифицировала его 10 декабря. Если в СНБО это соглашение сейчас внимательно перечитают, они найдут зраду и в нем.

— В чем, например?

— А вот, к примеру, статья 5: "Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества". То есть, они признают территориальную целостность Украины при условии, что она будет в содружестве с этими странами. Зрада? Зрада.

Идем дальше. Статья 6, цитирую специально для СНБО: "Государства — члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем… Государства — члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием... Стороны обязуются проводить согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей". Зрада? Зрада.

Дальше — статья 7: "Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их совместной деятельности, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты Содружества, относятся: — координация внешнеполитической деятельности…". И так далее.

Кто подписывал это с украинской стороны? Известно (Леонид Кравчук — Ред.). Что, и он виноват? Кто знает, в каких условиях ему довелось вести переговоры? Про Богдана Хмельницкого уже не говорю — это отдельный вопрос. Его тоже можно уличить в госизмене за Переяславский договор (Переяславская Рада 1654 года, когда казаки присягнули на верность Московскому царю - Ред.).

Идем дальше, чтобы было ясно. Кто подписал соглашения по размещению базы Черноморского флота, которую мы за долги отдаем России? (Леонид Кучма в 1997 году — Ред.) Зрада? Да. Тогда же тоже писали о зраде. Так давайте теперь всю историю Украины расследовать. И Будапештский меморандум тоже нужно расследовать. Только вот я боюсь, что некоторые расследовали выйдут сами на себя. Попробовал бы Данилов побыть в шкуре президентов. Хотя не по Сеньке шапка.

— День голосования за Харьковские соглашения был очень жарким. Опишите, что происходило тогда в Верховной Раде?

— Этому предшествовали заседание согласительного совета, а также рассмотрение вопроса в комитетах, в том числе по международным делам, который возглавлял представитель оппозиции — Олег Белоус из фракции "Батькивщина". Просил руководителей фракции, чтобы была спокойная атмосфера при обсуждении. Убеждал, что гарантирую — если людей не будет в зале, их карточки будут заблокированы. Я понимал ответственность момента. Что произошло по итогу — все видели.

— Вас забросали яйцами.

— Это просто нужно было видеть. В парламенте было все: и бросание яиц, и дымовые шашки... Почему это сделали? Чтобы документ прошел. Чтоб прикрыть то, какое кабальное соглашение по газу 2009 года. Чтобы закрыть эту тему. Вот исходная точка и спусковой крючок — газовый контракт, а Харьковские соглашения — его следствие.

Еще один момент — провластным фракциям не хватило бы голосов для принятия этого решения. Оппозиция дала ровно столько, сколько необходимо, чтобы решение прошло с запасом. Так как в лучшем случае было бы всего 220 голосов. Убеждал: сделаем так, чтобы было полноценное обсуждение. Напоминал, как рассматривался вопрос о внесении изменений в Конституцию 8 апреля 2004 года. Для принятия этого закона не хватило, если не ошибаюсь, шесть голосов. Ведь тогда я заблокировал карточки депутатов, которые отсутствовали в зале. Предложил такой же путь и в 2010-м. Не пытаюсь себя оправдать, но спикер Рады организовывает процесс голосования, это моя функция.

По факту мы зашли в зал, и началось! Бросали яйца, шашки… Одновременно подбегали ко мне метатели с просьбами: "Быстрее ставь на голосование". Причем депутаты разных фракций. Проголосовали. Приняли. Всё. Сразу все успокоились и протестанты со своими оппонентами за пять минут до этого пошли праздновать. Остальные продолжили работу.

— А кто устраивал беспорядки в зале?

— Все были хороши. Считаю, что это было решение не правящей коалиции, а всей Рады. Не было такой фракции, которая бы не дала голоса за Харьковские соглашения. А сейчас СБУ хочет проверять на госизмену 236 депутатов. Я бы хотел увидеть, как некоторых из них они будут проверять.

— Например, Рината Ахметова, который тогда был нардепом от "Партии регионов"?

— Ахметов же политикой не занимается. Так что не следует называть фамилии 236 человек. Они, я так понимаю, хотят на мне поупражняться — пожалуйста.

— Вы лично не считаете государственной изменой принятие Харьковских соглашений?

— Нет, не считаю. Они были приняты в условиях крайней необходимости. У меня не было оснований не верить расчетам экономистов и доводам исполнительной власти, что страна при такой цене на энергоносители обрушится.

— Как и кем готовились эти соглашения? Какая роль в этом была Руслана Демченко, который сейчас первый зам секретаря СНБО?

— Я абсолютно не знаю членов делегации, которая была с президентом. Очевидно, это зафиксировано в документах. Поэтому не могу говорить, кто принимал активное участие, а кто нет. Поверьте, в то время меня эти вопросы абсолютно не интересовали. Более того, после ратификации Харьковских соглашений интерес к ним сразу же исчез. Я не видел, чтобы кто-то ходил и требовал что-то пересмотреть, как это было по другим вопросам.

— Данилов заявил, что последствием принятия Харьковских соглашений стала оккупация Крыма и Донбасса. Вы с этим согласны?

— Слышу от многих людей, что Харьковские соглашения — спусковой крючок для захвата Крыма. Во-первых, эти люди должны помолчать, так как они сами были причастны к газовому контракту 2009 года. Во-вторых, реалии для захвата Крыма сложились не в 2010 году, а еще в 1991 году. А что тогда нужно было делать? Объявить войну России? И заставить вывести Черноморский флот? Почему даже после смены власти официально утверждали, что денонсировать Харьковские соглашения нельзя? Почему же они этого не сделали сразу? Потому что понимали, какие будут последствия. Кстати, до сегодняшнего дня Харьковские соглашения действуют. Почему их не отменяют? Кому нужен этот цирк, возведенный в ранг государственной политики?

— Как вы относитесь к череде последних решений СНБО о санкциях и прочем?

— Очевидно, что это политическая "махаевщина". Это запугивание. Секретарь СНБО заявляет о государственной измене 236 человек, и после этого звучат слова, что есть поручение к СБУ... Уже назначили всех государственными преступниками, а теперь получается, поручают СБУ подогнать под это хотя бы какие-то доказательства. Точно так же было в 30-х годах прошлого столетия. А когда занялись реабилитацией и подняли архивы с приговорами на расстрел, были папки, где лежал всего один лист. Акт о приведении приговора в исполнение — то есть, самом расстреле. И никаких доказательств. Вот так и сейчас — будут подкладывать по одному листику. С таким же успехом можно пересмотреть все решения Верховной Рады и признать их ничтожными. Особенно, начиная с 2014 года, когда по 20 раз голосовали за различные статьи и законы. Я просто удивляюсь, как можно использовать государственную должность, чтобы проводить антиагитацию перед коллективом университета? Ладно бы в СНБО сказали, что будут меня проверять. Но при чем здесь университет?

— Сможет ли вся эта история "сбить" вас с выборов ректора?

— Вскрытие покажет. Бюллетеней, я имею в виду. Я от выборов не отказываюсь. Но скажу вам так: телефон у меня горячий. Настроен на положительный результат.

— Кто звонит и что говорят?

— Думающие люди просто возмущены. Мол, чего секретарь СНБО лезет в университет? Это прямое свидетельство "заказухи". Я не исключаю, что этот вопрос в постановочном плане о Харьковских соглашениях возник, чтобы сбивать меня.

— По-вашему мнению, изначально в СНБО решили взяться за Харьковские соглашения, чтобы не дать вам стать ректором?

— Никто не взялся. Насколько мне известно, вопрос по Харьковским соглашениям возник спонтанно, когда обсуждали крымскую ситуацию (в повестке дня заседания Совбеза обсуждали "первый фундаментальный документ" по деоккупации Крыма. На заседание позвали представителей Меджлиса — Ред.) Разве пункт о Харьковских соглашениях был в повестке дня? Тогда нужно было ставить в повестку газовые соглашения, ведь Харьковские соглашения — результат газовых. Просто Данилов воспользовался поводом для того, чтобы сбить меня в угоду другому человеку. 236 депутатов поставили под "расстрельную" статью, чтобы заретушировать пристрастное отношение ко мне.

— Но ведь согласно 80 статьи Конституции, депутаты не могут нести ответственность за законы, которые они принимали?

— Кто читал Конституцию? Если бы в СНБО ее читали, не давали бы таких поручений.

— Ваш прогноз, чем все закончится? Есть ли вероятность привлечения к отвественности вас и еще 235 человек?

— Думаю, что 236 депутатов оставят в покое. Но то, что они будут догонять меня, судя по настроению секретаря СНБО, — для всех очевидно.

— По мнению юристов, лично вас как председателя Рады теоретически можно было бы привлечь к ответственности только за нарушение регламента во время голосования. Есть ли повод для этого?

— Не было нарушений регламента. Когда вопрос направляется к рассмотрению, докладывает тот, кто определён докладчиком. Докладчик был — руководитель комитета по международным делам. Очень грамотный и объективный человек. А дальше, пожалуйста, хотите обсуждать — обсуждайте. Если нет желающих, что дальше по регламенту? — голосование. Какие нарушения? То, что в зале бросали дымовые шашки и яйца? А это уже не ко мне. И кстати, депутатов обыскивать нельзя.

— А кто принес яйца?

— Откуда я знаю?

— Вы не видели?

— В кинохронике четко отслеживается, что я не мог этого увидеть.

— А кто были те люди, которые закрывали вас от яиц зонтами?

— Депутаты, наверное. Я не помню. Когда ты пребываешь в раскаленной лаве, температуру своего тела не чувствуешь. Все подбегали и говорили: "Быстрее ставь на голосование, нам нужно закончить этот спектакль".

— Так и говорили?

— Да. Вы же понимаете, что если бы депутаты из оппозиции были категорически против Харьковских соглашений, то не разрешили бы своим 16 депутатам проголосовать. Они бы нашли возможность заблокировать их работу. Пусть это в СНБО и изучают.

— Чем закончится, по-вашему, СНБО-шоу с бесконечным потоком обвинений и санкций?

— Есть известная истина: сделать первый шаг сложно, а дальше уже не страшно. Неправомерные решения СНБО становятся обыденными. Это тактика демонстрации решительности. Это сигналы для всех, кто присутствует в политическом процессе. Секретарь СНБО сказал, что они разберутся с госизменой, так как некоторые продолжают присутствовать в активной политике, дальше назвал мою фамилию. Значит, ему что-то "жмет".

— Есть ли у вас с Даниловым личные счеты?

— Я его вообще не знаю и никогда с ним не встречался. Он был депутатом Рады, когда я не был депутатом — в 2006-2007 году. Кстати, во фракции "БЮТ".

— Могут ли спустя время тот же инструмент СНБО применить уже к нынешней власти, которая рано или поздно станет прошлой?

— Ничего не могу прогнозировать, я так далеко не заглядываю. И не присутствую на заседаниях СНБО. Знаю, как раньше они проходили, сейчас не знаю. Мне кажется, абсолютно невозможно, чтобы на совете СНБО обсуждался вопрос участия Литвина на выборах ректора вуза. Это самодеятельность секретаря. Циничная и вызывающая. Думаю, Данилов решил подсобить другим.

— Есть ли у него денежный интерес в этом деле?

— Я его не вижу. Это выпад против меня и расчистка пространства в пользу других людей.

— Почему вы не хотите называть конкретные фамилии?

— А почему я должен их называть? Я знаю, кто забежал, кто донес. С точки зрения элементарной логики можно говорить на эту тему после 17 марта, когда состоятся выборы ректора. Почему сейчас? Решили сработать на опережение. Выкатили обвинения. Вы прекрасно знаете, что когда информационный удар нанесен, твои аргументы — это уже оправдание. По сути медийно это было подано как свершившееся решение СНБО. Хотя по сути это просто выходка Данилова.

— Против вас возбуждены какие-либо уголовные дела?

— Будут. Я этого не исключаю, учитывая, что они публично заявляют о госизмене. Пусть покажут конкретные обвинения. А приклеить политический ярлык — ума много не нужно.

— Фактически сейчас, спустя 11 лет, в вас продолжают "бросать яйца", только в другой форме?

— Это уже не яйца, а камни. Тем более, что те, кто бросают, "яиц" не имеют.