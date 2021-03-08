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События Сегодня, 13:15137
Американская компания Apple покажет новые гаджеты на мартовской презентации, а Илон Маск намерен "провести" спутниковый интернет в самолеты

Кроме того, Google планирует урезать доходы иностранных блогеров.

Об этом и другом в подборке главных новостей из мира технологий за неделю.

Apple готовит мартовскую презентацию и украинский сайт

По данным авторитетных инсайдеров, на 23 марта запланирована презентация новых продуктов Apple. Ожидается, что компания представит метки AirTags, новую линейку iPad, в том числе модели серий Pro и Mini.

Также презентуют телеприставку Apple TV с игровой направленностью и новое поколение беспроводных наушников AirPods. Кстати, незадолго до анонса был раскрыт их дизайн.

Кроме того, на официальном сайте Apple заработал украинский раздел. Предполагается, что это может свидетельствовать о будущем выходе компании на рынок Украины. На сегодня официальная продукция Apple реализуется через авторизованных ритейлеров.

Капитализация биткойна превысила 1 трлн долларов

На фоне стремительного роста курса биткойна его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов. Другими словами, это суммарная стоимость всех биткойнов, которые находятся в обращении.

По состоянию на 13 марта на криптовалютной бирже Coindesk за биткойн дают почти 57 000 долларов.

SpaceX заведет интернет на корабли и самолеты

Космическая компания SpaceX планирует подключить к своему спутниковому интернету Starlink большие транспортные средства по всему миру - от грузовиков до самолетов и кораблей. Соответствующая заявка уже подана в Федеральную комиссию по связи США.

На сегодня на околоземной орбите уже находятся более 1 100 спутников Starlink, а ранее обслуживание клиентов началось в США, Канаде и Великобритании по цене 99 долларов в месяц.

При этом для доступа к интернету необходимо оборудование авансовой стоимостью 499 долларов. Это так называемый Starlink Kit, который состоит из небольшой тарелочной антенны и маршрутизатора Wi-Fi.

Китай запустил экспериментальный спутник для мониторинга космоса

Китай осуществил запуск ракеты-носителя нового поколения "Чанчжэн-7A Y2", которая выведет на орбиту экспериментальный спутник для испытания новых технологий по мониторингу космоса. Модифицированная ракета использует экологически чистое топливо из жидкого кислорода и керосина. О самом спутнике пока подробной информации нет.

Илон Маск строит гигантскую батарею в Техасе

Дочерняя компания Tesla строит гигантскую батарею мощностью более 100 мегаватт. Работы проводятся в Англтоне, штат Техас примерно в 65 км к югу от Хьюстона. Предполагается, что такая батарея сможет обеспечить энергией около 20 000 домов.

Это особенно актуально с учетом планов Маска по строительству города и расширению производства в Техасе, а также недавнего энергетического коллапса после ледяного шторма.

Автопилот Tesla будет гораздо хуже, чем ожидалось

Руководство компании Tesla отправило регулирующим органам Калифорнии письмо, в котором говорит, что автопилот для ее электромобилей не предназначен для управления без участия водителя, несмотря на название "полностью автономная система вождения".

Это означает, что в текущем виде и даже в ближайшей перспективе бортовой компьютер и система отслеживания дороги в автомобилях Tesla не смогут гарантировать достаточный уровень надежности и безопасности.

Samsung готовит первый ноутбук на своем процессоре

Samsung на 17 марта объявил презентацию Galaxy Awesome Unpacked 2021. Ожидается, что южнокорейская компания представит среднебюджетные смартфоны Galaxy A52 и A72, а также первый ноутбук на базе фирменного процессора Exynos с графикой AMD.

Google урезает доход YouTube-блогеров

С июня 2021 года Google начнет удерживать в казну США налоги с доходов иностранных YouTube-блогеров. Налог будет взиматься с прибыли от просмотров рекламы, суперчата, суперстикеров и донатов от пользователей из США.

Для зарубежных блогеров доход, сгенерированный в США, будет облагаться налогом в размере от 0% до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Для нулевой ставки нужно вовремя подать необходимые документы.

Если же блогер не предоставит Google свои налоговые данные до 31 мая 2021 года, весь его доход с платформы будет облагаться налогом в 24%.

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Теги: news, новости, Украина, apple, Маск, google, 7dniv, 7dnivinfo  
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