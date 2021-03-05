В конце марта планируют открыть "Буковель"

Туристический комплекс "Буковель" будет закрыт в течение двух недель - с 13 по 27 марта 2021 года.

Как отметили в пресс-службе, в этот период будет ограничен въезд гражданам в с. Поляница (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха.

"Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК "Буковель" обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27.03.2021", - сообщили в пресс-службе.