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События Сегодня, 13:1774
В конце марта планируют открыть "Буковель"

Туристический комплекс "Буковель" будет закрыт в течение двух недель - с 13 по 27 марта 2021 года.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщатся пресс-служба "Буковеля".

Как отметили в пресс-службе, в этот период будет ограничен въезд гражданам в с. Поляница (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха.

"Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК "Буковель" обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27.03.2021", - сообщили в пресс-службе.

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Теги: news, новости, Украина, Буковель, 7dniv, 7dnivinfo  
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