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События Сегодня, 13:3078
Партия "Слуга народа" постепенно очищается от случайных людей

Зеленский: мы постепенно очищаем команду от случайных людей и засланных казачков.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время съезда партии.

Съезд партии транслировался на Youtube.

Как отметил президент, партия начинает новый этап.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие", - сказал он.

Зеленский попросил тех, кто "до сих пор не понял разницы между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас".

Зеленский попросил членов партии "Слуга народа" сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, что имитируют бурную деятельность.

"Нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению. Должны думать на несколько шагов вперед", - добавил он.

Зеленский также попросил обеспечить единство в Верховной раде. "Мы никогда не сделаем нашу Украину единой, если сами не будем сплоченными. По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей. Но когда речь идет о принципиальных вещах, на табло всегда должно быть минимум 226 наших голосов, голосов "Слуги народа". И вам должно быть безразлично, как голосуют другие партии", - сказал президент.

 

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 22,5%. В конце февраля его поддерживали 23,1% украинцев.

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии. В рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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