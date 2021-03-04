Партия "Слуга народа" постепенно очищается от случайных людей

Зеленский: мы постепенно очищаем команду от случайных людей и засланных казачков.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время съезда партии.

Как отметил президент, партия начинает новый этап.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие", - сказал он.

Зеленский попросил тех, кто "до сих пор не понял разницы между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас".

Зеленский попросил членов партии "Слуга народа" сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, что имитируют бурную деятельность.

"Нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению. Должны думать на несколько шагов вперед", - добавил он.

Зеленский также попросил обеспечить единство в Верховной раде. "Мы никогда не сделаем нашу Украину единой, если сами не будем сплоченными. По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей. Но когда речь идет о принципиальных вещах, на табло всегда должно быть минимум 226 наших голосов, голосов "Слуги народа". И вам должно быть безразлично, как голосуют другие партии", - сказал президент.