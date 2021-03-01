Накопительная система для бабы Гали. Будут ли украинцы получать пенсии по 7 тысяч как обещает правительство

Украинцам обещают увеличение пенсий в 1,5-3 раза. На недавнем совещании в Офисе президента министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство разработало систему, при которой дефицит Пенсионного фонда расти не будет, а пенсии можно будет рекордно поднять.

"Средняя пенсия вырастет с 3,5 тысяч до 7 тысяч. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала Лазебная.

Министр говорила о накопительных пенсиях, которые планируют запустить в пилотном режиме уже со следующего года. А с 1 января 2023 года "пенсионный эксперимент" собираются расширить на всю страну.

Интересно, что буквально днем позже спича Лазебной о пенсиях по 7 тысяч Кабмин одобрил стратегию экономической безопасности Украины, где существующая солидарная пенсионная система, даже без взрывного повышения пенсий, уже признана угрозой нацбезопасности страны, наряду с офшорами, налоговыми схемами и легализацией "грязных" денег.

То есть, судя по всему, солидарную систему собираются серьезно ужать, и заставить украинцев самих копить себе на заслуженный отдых.

"Страна" разбиралась, как власти собираются менять пенсионную систему, и действительно ли в Украине будут пенсии по 7 тысяч.

Со всех - по 2% на пенсию

Разговоры о внедрении накопительных пенсий в Украине ведутся уже давно.

В прошлом году премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет страна не сможет платить пенсии, так как уменьшается количество трудоспособного населения.

"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом. Украина как часть старой Европы не воссоздает своей население . Это обычная математика и экономическая демография", - сказал премьер, выступая с лекцией во Львовской политехнике.

Он также добавил, что выходом может стать запуск к уже существующей солидарной пенсионной системе еще и накопительную. И анонсировал ее запуск уже в 2021 году.

На данный момент в Раде есть несколько законопроектов по накопительным пенсиям.

Это, в частности, проект Кабмина и законопроект главы профильного парламентского комитета Галины Третьяковой №2683 (последний, кстати, на днях должен был выносится на комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, но в итоге отправлен на доработку ). Оба документа достаточно старые, зарегистрированы в парламенте больше года назад. "Страна" о них уже подробно писала.

Проект Кабмина касается не всех, а только пенсионеров-льготников. Он прописывает как будут получать пенсии работники из списка вредных и опасных профессия (списки №1 и №2, в которые включены шахтеры, химики и другие).

Суть в том, что на пенсии этой категории граждан будут собирать работодатели. Для этого планируется увеличить отчисления по ЕСВ для работников из списка №1 на 15%, а из списка №2 на 7%. Сами работники ничего доплачивать не будут.

"Для того, чтобы эта накопительная часть пенсии заработала, нужно отчислять повышенный ЕСВ, минимум, 10 лет для женщин и 15 лет для мужчин. Да и касается он очень узкого сегмента пенсионеров", - говорит заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

О проекте Галины Третьяковой мы также детально писали. Он касается уже всех пенсионеров. Сбрасываться на пенсии будут и люди и работодатели - первые не менее 1% от зарплаты, вторые 2%. Но можно и больше. По расчетам авторов проекта, к 2030 году средние отчисления с зарплат составят 4%, к 2040 году - 5%, к 2050 году - 7%.

При этом средняя зарплата в 2030 году будет порядка 22 тысяч, в 2040 - 39,3 тысячи, в 2050 - 59 тысяч гривен.

Соотвественно, в 2030 году пенсионные отчисления составят 880 гривен в месяц (по 440 гривен с работника и работодателя), к 2040 году — 1965 гривен (по 982,5 гривен от каждой стороны), к 2050 году — 4130 гривен в месяц (больше чем по 2 тысячи с работника и работодателя). Почему к тому времени будет доллар в проекте не говорится.

Также планируется создать некое Пенсионов казначейство, которое будет получать премию в размере 0,1% от суммы активов участников. Пенсионные накопления украинцев будут размещаться в частных ПФ.

Также регистрировали альтернативные законопроекты, в частности, №2683 (его подала депутат от ОПЗЖ Наталия Королевская). В нем предлагается привлекать к управлению пенсионными накоплениями только госбанки, а негосударственные ПФ подчинить Кабмину и разрешить им инвестировать в течение ближайших пяти лет исключительно в государственные ценные бумаги.

Но ни один из этих проектов пока не выносился в сессионный зал.

По данным "Страны", в Минсоцполитики разрабатывается еще один проект о накопительных пенсиях. Он во многом схож с законопроектом Галины Третьяковой. Речь идет о внедрении второго уровня пенсионной системы - обязательного накопительного пенсионного страхования для всех.

Участие в такой пенсионной программе хотят сделать обязательным для всех работающих украинцев до 50 лет. Те, кто старше, могут участвовать, а могут и отказаться - по выбору.

Отчислять на будущие пенсии нужно будет 2% от зарплаты (то есть, со средней зарплаты около 13 тысяч - 260 гривен в месяц). Еще столько же будет добавлять работодатель.

То есть, всего на пенсионный накопительный счет будут отчислять 4% от зарплаты, но со временем процент, как в проекте Третьяковой, хотят поднять до 7%.

Чтобы не было увеличения налоговой нагрузки на фонд заработной платы, на начальном эпате ЕСВ хотят снизить на 2%.

Средства с накопительных счетов можно будет вкладывать в "экономику страны" - государственные ценные бумаги, корпоративные бумаги, на депозиты, в банковские металлы, недвижимость. Законодательно должны определить, какие именно источники вложений будут считаться гарантированно надежными и как защитить пенсионные накопления.

Один из вариантов - жесткие проверки для ПФ с ежегодным аудитом. Контроль за счетами люди смогут вести сами, как и переводить средства в любые другие фонды.

В последующем деньги можно будет передавать по наследству (скажем, если человек умрет до выхода на пенсию или не успев израсходовать средства). Также при выходе на пенсию можно будет решить - забрать всю сумму сразу или распределить ее на ежемесячные выплаты.

Солидарная и накопительная система будут работать параллельно, то есть, человек, выйдя на заслуженный отдых, станет получать и "обычную" пенсию от государства, и накопленную им самим.

Будут ли пенсии по 7000?

Теперь рассмотрим реальна ли пенсия в 7 тысяч гривен, о которой говорят в правительстве.

Если вы, допустим, будете копить средства 15 лет с зарплаты в 13 тысяч гривен, то ежемесячно нужно будет отчислять по 260 гривен. Еще столько же добавит ваш работодатель. За год набежит 6240 гривен, а за 15 лет - 93,6 тысяч.

На пенсии по 3,5 тысяч гривен в качестве доплаты к основной пенсии по возрасту (чтобы в итоге получать 7 тысяч) этих накоплений хватит чуть больше чем на два года. Понятно, что расчеты очень условные, накопления могут увеличиваться по мере роста зарплат. Но все равно выйти на доплаты хотя бы по 3,5 тысячи в течение 10-20 лет при нынешнем уровне зарплат совершенно нереально.

Для этого нужно получать зарплату в пять раз больше как минимум (то есть от 75 тысячи гривен в месяц и выше). Понятно, что сейчас такую имеет в Украине ничтожный процент населения.

Можно ли увеличить пенсии за счет накопительной системы?

Новую систему планируется запустить в тестовом режиме со следующего года, а с 2023 года она должна стать обязательной в масштабах всей страны.

Стоит отметить, что Пенсионный фонд справляется с нагрузкой по пенсиям буквально из последних сил. "Бюджет ПФ на год - порядка 500 млрд гривен. При этом в бюджет заложены средства на покрытие дефицита Фонда в размере 195 млрд. Думаю, на самом деле дефицит будет большим. Только за два месяца этого года долг ПФ перед Госказначейством (Фонд "перехватывает" денег на казначейском счете, чтобы перекрыть кассовые разрывы и вовремя выплатить пенсии -Ред.) вырос на 9 млрд, тогда как за весь прошлый год - на 17 млрд, и уже превысил 47 млрд гривен.

Идет недобор по ЕСВ, а с учетом того, что официально трудоустроенных работников больше не становится, эти проблемы будут с каждым годом лишь усугубляться", - говорит аналитик Института Growford Виктор Скаршевский.

То есть, в такой ситуации не то, что резкое повышение, но даже копеечная индексация (скажем, в этом году прибавки по индексации составили в среднем 308 гривен) становится для Пенсионного Фонда большой проблемой.

И решить ее государство хочет за счет накопительных пенсий.

Но насколько это реально?

Проблемных моментов вырисовывается сразу несколько.

Во-первых, запуск накопительной системы, по крайней мере, на начальном этапе, усугубит ситуацию в солидарной системе.

"Если у ПФ заберут 2% ЕСВ, то его дефицит еще больше вырастет, и погашать его придется из бюджета - больше неоткуда", - говорит Скаршевский.

Во-вторых, накопительная система - "долгоиграющая".

"Лазебная не отчиталась президенту, сколько придется ждать до пенсий по 7 тысяч. А речь идет о временном промежутке не меньше 15 лет. Платить же украинцам придется уже сейчас, и эти пенсионные отчисления люди воспримут как еще один налог", - отметил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В-третьих, с новой задумкой Минсоца остаются все те же проблемы, о которых говорили эксперты, комментируя прежние проекты по накопительным пенсиям - куда в наших условиях вкладывать деньги, как обеспечить их приумножение (или хотя бы банально защитить от инфляции), как защитить людей от пенсионных мошенников, которые могут собрать средства и попросту исчезнуть в неизвестном направлении. Ответов на все эти вопросы пока нет.

"Ставки по депозитам в госбанках - до 6,25%. Они банально даже инфляцию на этот год могут не перекрыть. Экономика работает плохо, вкладывать средства некуда, разве что в ОВГЗ. Что, кстати, и делает самый большой в Украине негосударственный ПФ - Нацбанка, у них 45% портфеля - ОВГЗ, еще столько же - на депозитах. Но зачем человеку платить за содержание всех этих посредников, которые будут управлять его деньгами, если он сам может точно так же положить деньги на банковский депозит и копить себе на старость самостоятельно", - говорит Александр Шубин.

По его словам, никакие эксперименты с накопительными пенсиями не дадут эффекта, пока экономика в кризисе. Между тем, решить вопрос с пенсиями, по мнению Шубина, можно, усилив уже существующую солидарную систему.

"На самом деле рецепт давно известен: детенизировать рынок труда и зарплаты, что тут же даст увеличение поступлений от ЕСВ, стимулировать увеличение реальных зарплат, развивать экономику. Но почему-то вместо этого власти пытаются начать поэтапное сворачиванием солидарной пенсионной системы. Это как было с субсидиями. Сначала на них выделяли по 70 млрд в год и не хватало. А затем тарифы выросли, а денег на субсидии, наоборот, стало меньше, зато ввели верификацию, и вдруг оказалось, что многие граждане в субсидиях не нуждаются. Как бы то же самое не произошло и в случае с пенсиями", - добавил Шубин.

Действительно, есть угроза, что проблему с дефицитом пенсионных средств власти будут решать не столько за счет внедрения накопительной системы, сколько за счет сокращения числа людей, имеющих право на пенсии. То есть за счет повышения пенсионного возраста при параллельном увеличении минимально необходимого трудового стажа.

Что изменит отвязка от прожиточного минимума

Примечательно, что министр соцполитики Марина Лазебная озвучила еще одну идею - как увеличить теперь уже минимальную пенсию.

Сейчас, напомним, минимальные пенсионные выплаты должны быть не ниже минимального прожиточного уровня для нетрудоспособных лиц (сейчас - 1769 гривен, с июля вырастет до 1854, а с декабря - до 1934 гривен).

Но, как заявила Лазебная, есть возможность увеличить минимальные пенсии до 3,5 тысяч гривен (для пенсионеров возрастом 70 лет со стажем 30-35 лет). Это, якобы, можно сделать, если отвязать пенсии от прожиточного минимума.

Эта идея также не нова, мы уже подробно писали, зачем от прожиточного минимума хотят отвязать все соцвыплаты, штрафы и сборы, которые сейчас к этой величине привязаны.

Таким образом будет возможность установить наконец-то реальный уровень прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 4,5-5 тысяч гривен, то есть, большее чем вдвое выше официального показателя.

Уже было несколько проектов на эту тему. Последний зарегистрировали в феврале этого года. В проекте №5045 от Кабмина указано, что все соцвыплаты, штарфы и сборы, привязанные с прожиточному минимуму, будут зависеть от некой базовой величины, Последнюю станут ежегодно закладывать в бюджет.

Также расписано как именно будет зависеть каждая выплата от новой базовой величины.

И там действительно, предусмотрен рост для некоторых пенсионных выплат, правда, если предположить, что базовая величина будет зафиксирована на уровне нынешнего прожиточного минимума.

Скажем, если сейчас пенсия по инвалидности первой группы военнослужащим составляет 400 прожиточных минимумов, то будет - 515 базовых величин.

Доплата родне в случае смерти пенсионера, имеющего заслуги перед родиной, вырастет с 5 прожиточных минимумов до 6,2 базовых величин.

Также указано, что ежегодно 5 мая инвалидам войны будут платить разовую помощь - от 195% до 255% базовой величины (сейчас размер помощи устанавливает Кабмин в рамках имеющегося финансирования).

Компенсации по уходу за пожилыми людьми будут считать как разницу между минимальной зарплатой и размером действующей надбавки по уходу.

То есть, в целом за счет этого доходы пенсионеров могут немного вырасти, опять-таки, если не будет сюрпризов с базовой величиной - если ее зафиксируют хотя бы на уровне нынешнего прожиточного минимума и будут регулярно пересматривать.

Но с учетом больших проблем с дефицитом бюджета и Пенсионного фонда, очень маловероятно, что пенсионерам будет дана реальная прибавка.