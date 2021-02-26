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События Сегодня, 17:5549
Как антитела могут ослаблять противовирусную защиту организма при коронавирусе рассказал иммунолог

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал о парадоксе антител к коронавирусу, при котором они могут не усиливать, а наоборот ослаблять противовирусную защиту, приводя к более тяжелым последствиям от болезни. 

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По его словам, на ранних этапах заражения появляются белки иммунной системы - интерфероны - которые принимают активное участие в уничтожении инфекции.

"Если возникают преграды для их работы, вирус активнее размножается и повышается риск перехода болезни в тяжелую форму", - объяснил он.

В то же время определенные виды антител, которые вырабатываются в ответ на коронавирус, имеют строение, тормозящее работу интерферонов. По словам Крючкова, такие случаи могут быть врожденной особенностью иммунной системы некоторых людей.

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Теги: news, новости, Украина, Антитела, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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