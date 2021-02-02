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Спортивный арбитражный суд отклонил ходатайство Олимпийского комитета России об использовании народной песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпиаде в Токио

Спортивный арбитражный суд отклонил ходатайство Олимпийского комитета России об использовании народной песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно санкциям, наложенным на российский спорт, национальной сборной запрещается исполнять гимн страны на официальных мероприятиях, включая церемонии награждения и открытия/ закрытия соревнований.

"Комиссия CAS считает, что понятие "любого гимна, связанного с Россией" распространяется на каждую песню, имеющую ссылки на страну. В том числе это касается и "Катюши", - говорится в сообщении.

Также известно, что, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда, окончательное решение будет принимать Международный олимпийский комитет. Пока что оттуда ситуацию не комментировали.

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Теги: news, новости, Украина, Олимпиада, 7dniv, 7dnivinfo  
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