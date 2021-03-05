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События Сегодня, 18:0152
Для населения возвращаются рыночные цены на газ

Постановление Кабинета министров о замораживании цен на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр действует только до 1 апреля.

Скорое всего, продлевать его не будут, а граждане будут выбирать более выгодного поставщика.

О том, что будет с ценами на газ для населения, в материале РБК-Украина.

Требование МВФ

Решение правительства об ограничении цен на газ шло вразрез с договоренностями украинских властей с МВФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявил, что вопрос цены газ для населения будет урегулирован до конца отопительного сезона, т.е. до 31 марта. При этом он дал понять, что потолок будет снят.

Сезонное снижение цены

Кроме того, с 1 апреля потребление газа резко падает. Во-первых, это приведет к тому, что суммы в платежках будут не так значительны даже при высокой цене. Кроме того, с окончанием отопительного сезона снижаются цены в Европе, от которых зависит украинский рынок. Тенденции свидетельствуют о том, что цена будет падать в ближайшие месяцы, что скажется на рыночных ценах для населения.

Разница в цене

В "Нафтогазе" уже готовятся к возращению рыночных цен. При этом в компании прогнозируют, цены поставщиков снова будут различными.

"Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах, и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться", - заявили в пресс-службе компании, напомнив, что разница достигала 40%.

В "Нафтогазе" призывают бытовых клиентов не медлить с подачей заявки на смену поставщика, а ориентируясь на полугодовой опыт работы открытого рынка газа, ценовые предложения и уровень сервисного обслуживания, выбрать поставщика уже сейчас.

Годовой тариф

Кроме того, НКРЭКУ 5 марта предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.

Проект решения предусматривает базовое годовое предложение, которое поставщики должны предлагать всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Согласно документу, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязаны до 25 апреля 2021 года обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения, и другую информацию о базовом годовом предложении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

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Теги: news, новости, Украина, Газ, 7dniv, 7dnivinfo  
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