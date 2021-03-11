Троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами после вакцинации

Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
Об этом информирует газета Aftenposten.
"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", - отметил Норвежский институт здравоохранения.
Напомним, в Хорватии умерла женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.