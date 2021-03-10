Украинцам пожилого возраста, которым сложно передвигаться, прививки будут делать дома

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Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "НВ".

По его словам, приблизить вакцинацию к месту жительства человека - это стратегия иммунопрофилактики Минздрава. Процесс вакцинации будет также зависеть от самого препарата.

"Сейчас мы используем десятидозные флаконы. В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рациональнее, экономнее, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту", - рассказал главный санитарный врач.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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