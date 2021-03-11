Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 14 марта 2021 - 1 460 756 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 9 012 новых случаев в сутки.
Умерло 28 303 человек.
Выздоровело - 1 222 516.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 439 случаев;
Винницкая область - 634 случая;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 660 случаев;
Донецкая область - 346 случаев;
Житомирская область - 923 случая;
Закарпатская - 311 случаев;
Запорожская область - 114 случаев;
Ивано-Франковская область - 461 случай;
Киевская область - 552 случая;
Кировоградская область - 56 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Львовская область - 590 случаев;
Николаевская область - 344 случая;
Одесская область - 485 случаев;
Полтавская область - 105 случаев;
Ровенская область - 155 случаев;
Сумская область - 309 случаев;
Тернопольская область - 365 случаев;
Харьковская область - 569 случаев;
Херсонская область - 71 случай;
Хмельницкая область - 533 случая;
Черкасская область - 142 случая;
Черновицкая область - 477 случаев;
Черниговская область - 194 случая.