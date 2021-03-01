Это не повлияет на сроки финансирования помощи.

В Украине пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации.

"Верификация выплат должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат", - рассказали в ведомстве.

Указано, что в ближайшее время будут обработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов.

Также разработают и механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.

Верификация выплат будет для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС.

"Будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов", - анонсировали в фонде.