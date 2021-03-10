Администрация президента США Джо Байдена почти месяц не может связаться с Северной Кореей по дипломатическим линиям

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации Байдена.

По данным агентства, Белый дом предпринимал попытки связаться с Пхеньяном по нескольким дипломатическим каналам, в том числе и в Нью-Йорке.

Отмечается, что администрация Байдена пытается связаться с Северной Кореей для обсуждения ядерной программы.

"Молчание Пхеньяна добавляет озабоченности, в том числе, и в свете предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Южную Корею и Японию. Поездка запланирована на следующую неделю", - говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, активный диалог между США и КНДР не велся уже более года.