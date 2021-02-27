Альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки COVID-вакцин в Европе создала BioNTech

Среди компаний, которые вошли в альянс - Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили задачу произвести 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года.

По словам представителя BioNTech, переговоры о новом производственном альянсе координировались с Pfizer. В компании также отметили, что новые экспортные ограничения, введенные ЕС, Великобританией и США могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.

В рамках нового альянса BioNTech планирует расширить собственное производство. Так, в апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью в 750 млн доз вакцины в год.