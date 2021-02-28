Минюст США заявил расследование штурма Капитолия является едва ли не самым сложным в истории

Количество людей , которым будет объявлено обвинение может достичь 400 человек.

Соответствующая оценка содержится в судебном представлении Мининюста США.

В ведомстве заявили, что ожидают предъявления обвинений еще более 100 лицам в связи со штурмом Капитолия.

"Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия вероятно будет одним из крупнейших в истории США - и по количеству подсудимых и по объему и характеру доказательств", - говорится в сообщении.

Минюст США также добавил, что в ходе расследования было получено и выполнено более 900 ордеров на обыск.