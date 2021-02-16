Запуск новой партии спутников готовит SpaceX

Запуск примечателен тем, что спутники Starlink выведет на орбиту ракета Falcon 9, для которой это девятый по счету старт.

Об этом говорится в сообщении на сайте SpaceX .

Сообщается, что запуск запланирован со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 06:01 по времени Восточного побережья США (12:01 по Киеву). Ракета Falcon 9 выведет на орбиту 60 мини-спутников в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink.

Ожидается, что многоразовая ступень ракеты, которая используется для запуска в рекордный девятый раз, осуществит вертикальную посадку приблизительно через восемь с половиной минут после старта.