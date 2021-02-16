Запуск новой партии спутников готовит SpaceX

Американская компания SpaceX сегодня запустит очередную партию мини-спутников.
Запуск примечателен тем, что спутники Starlink выведет на орбиту ракета Falcon 9, для которой это девятый по счету старт.
Сообщается, что запуск запланирован со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 06:01 по времени Восточного побережья США (12:01 по Киеву). Ракета Falcon 9 выведет на орбиту 60 мини-спутников в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink.
Ожидается, что многоразовая ступень ракеты, которая используется для запуска в рекордный девятый раз, осуществит вертикальную посадку приблизительно через восемь с половиной минут после старта.