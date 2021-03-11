Джонсон заявил что Британия нарастит потенциал для проведения кибератак

По его словам, в ближайшее время будет опубликован обзор по стратегии национальной безопасности, в котором сделан акцент на важности развития кибертехнологий.

"Сила в киберпространстве произвела революцию в том, как мы живем и воюем, точно так же, как авиация 100 лет назад. Нам необходимо наращивать наш киберпотенциал, чтобы мы могли воспользоваться этими возможностями и при этом гарантировать, что тем, кто пытается атаковать нас и наш образ жизни, будут препятствовать на каждом шагу", - отметил Джонсон.

Он также отметил, что новый комплексный подход к киберпространству усилит способность защитить британский народ, а также будет способствовать продвижению интересов Лондона во всем мире. Кроме того, по его словам, созданные в прошлом году Национальные киберсилы будут базироваться на севере Англии.