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С понедельника половина регионов Италии идут на локдаун

В половине из 20 областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта вводятся новые ограничение из-за коронавируса, которые будут действовать до 6 апреля.

Об этом со ссылкой на указ премьер-министра Италии Марио Драги сообщает abc13.com.

В регионах с "красными" зонами эпидемиологической опасности люди не смогут покидать свои дома, кроме случаев выхода на работу, в случае необходимости для здоровья и в случае чрезвычайных ситуаций. Непродовольственные магазины будут закрыты.

В "оранжевых зонах" людям также будет запрещено выезжать из своего города и региона, за исключением рабочих нужд или в связи с состоянием здоровья. Бары и рестораны смогут осуществлять доставку и заказы на вынос.

Кроме того, в Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.

Министерство здравоохранения заявило, что целью мероприятий является снижение количества случаев коронавируса.

Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что новые меры относительно коронавируса "необходимы", поскольку "к сожалению, мы сталкиваемся с новой волной инфекции" через год после начала пандемии.

Выступая в центре вакцинации в римском аэропорту Фиумичино, премьер-министр сказал, что он понимает потери для общества от локдауна, но мероприятия стали необходимым шагом для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

"Я осознаю, что сегодняшние мероприятия будут иметь последствия для образования детей, экономики, а также для психологического состояния всех нас", - сказал Драги.

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Теги: news, новости, Украина, Италия, Локдаун, 7dniv, 7dnivinfo  
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