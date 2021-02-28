В ближайшее время в Украине могут построить первый автобан

На этой неделе "Укравтодор" подписал меморандум, который позволит провести конкурс и найти частного инвестора.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, речь идет о строительстве концессионного автобана Краковец-Броды-Ровно.
"Также "Укравтодор" в этом году проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ о строительстве участка Северного обхода г. Львов. Вместе с дорогой Краковец-Броды-Ровно они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом", - добавил Шмыгаль.