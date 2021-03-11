Самое низкое число смертей от COVID с октября зафиксировала Британия

Этот показатель является самым низким с 12 октября, когда было зафиксировано 50 смертей.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ежедневный правительственный отчет по коронавирусу.

Свежие данные также свидетельствуют, что за последние 24 часа было зафиксировано 4618 новых случаев заболевания COVID-19. Сутками ранее было зарегистрировано 5534 случаев инфицирования и 121 смертей.

Оба показателя также снизились по сравнению с прошлым воскресеньем - 5177 случаев коронавируса и 82 смертей.

Более 24 миллионов человек сегодня получили первую дозу вакцины против коронавируса, 512 108 прививок сделали накануне, 13 марта.

В Британии начали смягчать некоторые карантинные ограничения. В частности, 13 марта правило "оставаться дома" в Уэльсе было заменено на "оставаться местным", то есть не выезжать за пределы своего региона. Также людям было предоставлено больше возможностей для общения на свежем воздухе и посещения спортивных сооружений на открытом воздухе. С понедельника открываются парикмахерские.

В Англии также с 29 марта вернутся спортивные события. Финал Кубка Англии на стадионе "Уэмбли" будет использован как своеобразный тест насчет возвращения большей аудитории на спортивные мероприятия, в театры и на концерты.