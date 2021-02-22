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События Сегодня, 23:1526
Чрезвычайное положение на две недели из-за ситуации с COVID могут ввести в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду рекомендовала правительству ввести на две недели режим чрезвычайного положения.

Это связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщает Newsmaker.md.

Она отметила, что в дальнейшем прогнозируется продолжение увеличение прироста новых случаев заражения. Из-за чего следует предпринять ряд мер, связанных с ограничениями и ускорением вакцинации.

"В связи с ухудшающейся ситуацией и плохими прогнозами мы решили, что необходимы более строгие меры. Речь идет о безопасности и интересах государства. На заседании мы выслушали жесткие замечания специалистов в области здравоохранения: потери сравнимы с ежедневным крушением самолета с нашими гражданами. Поэтому пора перестать прятать голову в песок", — сказала Санду.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo, Молдова  
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