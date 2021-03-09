Министерство здравоохранения может начать рассматривать введение общенационального локдауна в стране, если больше 13 регионов попадут в "красную" зону карантина

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун".

В Минздраве прогнозируют, что Украина столкнется с "достаточно тяжелым периодом заболеваемости" в марте - апреле. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что локдаун возможен, если ситуация начнет выходить из-под контроля.

"Если более 65% коек будут заняты, а медицинская система - перегружена, то правительство будет вынуждено ввести более жесткие меры и перейти к общегосударственному усиленному карантину. Сегодняшняя ситуация показывает, что все возможно. Согласно постановлению Верховной рады, о введении такого карантина мы будем знать как минимум за неделю", - отметил Радуцкий.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что общенациональный локдаун еще не близко.

"Точно не в марте. Но ничего нельзя исключать, если, например, британский штамм станет стремительно распространяться по всем регионам страны и они начнут краснеть – то этот вариант возможен", - сказал Ганиченко.

Он объяснил: сейчас опасная или потенциально опасная ситуация наблюдается в десяти регионах. Это четыре области из красной "зоны", еще две, которые находятся на грани попадания в красную "зону", и четыре, у которых есть проблемы с одним из показателей эпидситуации.