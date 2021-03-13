С 1 апреля подорожают железнодорожные билеты

До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%.

Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений в тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении.

Согласно проекту, к определенной в предыдущем периоде стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) поездов внутреннего сообщения ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.

Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозке вагонов в порожнем состоянии.

По расчетам, повышение тарифов позволит получить "Укрзализныцей" в 2021 году дополнительные поступления в сумме 557,9 млн грн.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, необходимость индексации тарифов связана с необходимостью постепенного уменьшения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

"Несвоевременность индексации уровня тарифов, отрицательная рентабельность пассажирских перевозок не обеспечивают техническое развитие железнодорожной отрасли в условиях значительного износа основных средств, особенно пассажирского подвижного состава", - говорится в документе.

В последний раз повышение тарифов происходило в 2018 году. С того времени, наблюдается тенденция роста индекса потребительских цен, а именно в 2018 году - на 9,8%, 2019 году - 4,1%, в 2020 году - 5,0%, а в 2021 году прогнозируется на уровне 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года), и в 2021 году прогнозируется рост реальной среднемесячной заработной платы работников в Украине на уровне 12,1%, отметили в Мининфраструктуры.

В министерстве считают, что после принятия предложенного проекта акта могут возникнуть следующие риски в виде:

репутационных рисков - негативная реакция средств массовой информации;

социальной напряженности в связи с ростом цен на перевозки пассажиров и багажа;

временного уменьшения спроса населения и отток пассажиров на альтернативные виды транспорта

"Указанные риски будут минимизированы за счет проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации по обеспечению безопасности движения при повышении качества услуг и расширение сферы дополнительных услуг на железнодорожном транспорте", - говорится в документе.