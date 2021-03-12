С вступлением в силу нового закона, который ужесточает наказание за пьяное вождение, вводится новый подход к лишению водительских прав

Теперь сроки будут не заменяться, а суммироваться.
Об этом на брифинге рассказал замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"Срок лишения водительских прав будет суммироваться, то есть не замещаться новым сроком. Если человека лишили прав сроком на один год, то в случае второго нарушения 1 год заменялся 3 годами. Теперь сроки будут суммироваться, то есть 1+3", - отметил Билошицкий.
Отметим, ранее стало известно, что теперь водителям за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозят более высокие штрафы, административный арест и даже конфискация авто.