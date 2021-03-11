Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело Харьковских соглашений

Согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут ответственности за свои голосования.
Об этом он сказал в ходе согласительного совета ВР.
Разумков подчеркнул, что у нардепов остается индемнитет.
"СБУ уже пришла с соответствующими решениями суда, (выяснить, - ред.), кто как голосовал. К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования. Индемнитет он остается... Я не уверен, что эта идея будет полностью реализована (привлечение к уголовной ответственности, - ред.)", - сказал глава Рады.