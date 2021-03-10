В рамках вакцинации в Украине от коронавируса могут увеличить интервал между первой и второй прививкой

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, с учетом нынешних объемов вакцины - 500 000 доз, которые завезли в феврале, - можно выйти на 18 000 прививок в сутки. Это при условии, что мобильные бригады начнут делать повторные прививки на 29-й день после первой.

"Но пока мы еще ожидаем решения НТГИ (Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, - ред.), которая может рекомендовать нам изменить оптимальный срок проведения второй прививки с 4 недель на 12. А это полностью изменит нашу стратегию к проведению кампании иммунопрофилактики", - отметил Ляшко.

Отметим, согласно текущему протоколу, в Украине между первой и второй прививкой вакциной Covishield должно пройти 28 дней.