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События Сегодня, 18:0268
С начала вакцинации в Украине было утилизировано около 200 доз препарата Covishield

Эти дозы по разным причинам не смогли использовать по назначению.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, медики делают все, чтобы вакцина использовалась качественно и эффективно. Но в любых флаконах, которые рассчитаны на несколько доз, есть так называемый "коэффициент разлива". При этом экономически обоснованно открывать такой флакон для вакцинации двух или трех человек.

"Все остальные дозы могут быть утилизированы… Я не скажу, что это (с начала вакцинации в Украине, - ред.) утилизировано, потому что может быть разбито, повреждено или еще что. В среднем мы говорим о 199 дозах", - добавил Ляшко.

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Теги: news, новости, Украина, Ляшко, Covishield, 7dniv, 7dnivinfo  
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