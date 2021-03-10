Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусной болезнью

Ранее он получил первую дозу вакцины Covishield.
Об этом он написал в Facebook.
"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - пояснил главный санврач.
По его словам, как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.
"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе", - отметил заместитель министра здравоохранения.
Ляшко подчеркнул, что будет находиться на больничном до отсутствия:
- клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;
- клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты забора материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования;
- клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.