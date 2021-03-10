Минздрав заявил что первая доза вакцины Covishield начинает действовать только с 22 дня

Однако защита начинает действовать только на 22 день после первой прививки.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook .

После введения первой дозы вакцина Covishield обеспечивает защиту от коронавируса на уровне 76%. Однако она действует только определенный промежуток времени после прививки.

"Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением", - пояснил Ляшко.

Вакцина Covishield - это препарат разработанный компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, однако изготовлен на индийском заводе Serum Institute. Украина получила первую партию этой вакцины 23 февраля, а вакцинация населения началась 25 февраля.