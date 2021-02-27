Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что инициировала еще три подозрения бывшим должностными лицами ПриватБанка

Кого именно касаются указанные подозрения, пока неизвестно.

Об этом написала на странице в Facebook .

"Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам Приватбанка... 8 миллиардов гривен - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного ПриватБанка", - заявила генпрокурор.

Как рассказала Венедиктова, дело касается растраты средств банка перед его национализацией. По ее словам, у следствия есть все необходимые доказательства.

"От подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", - добавила она.