Новый вид пенсий может появиться в Украине

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Соответствующий проект предлагает устанавливать пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой ВР или грамотой Верховной рады Украины.

"Народные депутаты согласились с предложенной инициативой о необходимости поднятия статуса награды Верховной рады, однако, при этом выразили различные мнения по поводу того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая", - говорится в сообщении.

Члены комитета также высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела. Сейчас он отсутствует.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть его на пленарном заседании", - указано в сообщении.