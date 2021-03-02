Министерство образования и науки Украины рекомендует школам продолжать каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в своем Telegram.
"Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах", - говорится в сообщении.
Он также напомнил, что на территории регионов, для которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учреждений образования, независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.