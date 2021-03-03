SIPRI: Россия – второй крупнейший покупатель украинского вооружения

Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения за период 2016-2020 годов. Данные приводит Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI).

Экспорт украинского вооружения за отчетный период осуществлялся преимущественно в Китай (36% от общего объема экспорта), Россию (20%) и Таиланд (17%), уточняют в SIPRI.

Украина занимает 12-е место в мире по экспорту вооружения с глобальной долей экспортного рынка в 0,9%.

В период 2011-2015 годов украинский экспорт вооружений занимал 2,6% глобального рынка.

Объем экспорта вооружений Украиной сократился на 68% в период 2016-2020 годов по сравнению с предыдущим пятилетнем периодом.

В топ-3 крупнейших стран-экспортеров вооружений входят: США (37% от всего глобального экспорта), Россия (20%) и Франция (8,2%).

Крупнейшие страны-импортеры вооружений: Саудовская Аравия (11% от всего глобального импорта), Индия (9,5%), и Египет (5,8%).

Украина не попала в список SIPRI из 40 стран, крупнейших импортеров оружия.

SIPRI отмечает, что в период 2016-2020 года количество экспортно-импортных трансакций на мировом рынке вооружений сократилось на 0,5% по сравнению с 2011-2015 годами и на 12% по сравнению с 2006-2010 годами.

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