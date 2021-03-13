Дополнительные госпитали для пациентов с COVID развернет Львов

По его словам, за сутки во Львове госпитализировали 79 человек, выписали из больниц - 46. На лечении сейчас находятся 652 пациента, и большинство нуждается в обеспечении кислородом.

"Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем ​​количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник", - отметил Садовой.

На первом этапе развернут 366 коек: