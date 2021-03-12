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События Сегодня, 11:0157
Ввести дополнительные карантинные меры Степанов просит Киев и Винницу

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные меры.

Это должно предотвратить попадание регионов в "красную зону".

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас, если посмотреть на показатели в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления (следует, - ред.) ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения", - отметил Степанов.

По его словам, на сегодня есть положительный пример во Львове, когда после его пятничного визита мэр города Андрей Садовой поддержал перевод учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

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