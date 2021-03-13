Германия хотела бы завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на санкции

Берлин делает ставку на то, что администрация США будет прагматично подходить к проекту.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой источники в США и ЕС.

"Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что они думают, что, когда трубопровод будет запущен, все будет выглядеть иначе (для Соединенных Штатов)», - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Как отмечает издание, "Северный поток-2" обойдет Украину, союзника Запада, потенциально лишив транзитных доходов. Это также увеличит энергетическую зависимость Европы от России.

Чтобы попытаться заблокировать российский проект, администрации США вводили санкции в отношении некоторых компаний предупреждали другие компании, участвующие в проекте, о риске санкций. Президент Джо Байден считает, что трубопровод по дну Балтийского моря в Германию - "плохая идея для Европы".

Трубопровод уже построен примерно на 95% и может быть завершен к сентябрю, говорят аналитики, что оставляет у администрации Байдена мало времени, чтобы придумать дополнительные меры, чтобы помешать этому.

Хотя Вашингтон публично заявил, что продолжит работать против "Северного потока - 2", официальные лица Германии и дипломаты ЕС считают, что есть место для переговоров.

"Берлин считает, что в Вашингтоне есть желание поговорить об этом и найти решение", - сказал второй дипломат ЕС.

Берлин еще не начал предметных обсуждений с администрацией Байдена по "Северному потоку - 2" и не знает окончательно позицию США.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, Вашингтон продолжает на разных уровнях взаимодействовать с правительством Германии, чтобы прояснить риск санкций.

Однако, хотя Байден выступает против проекта, он также пытается наладить отношения с Европой.

"Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы", - сказал чиновник.