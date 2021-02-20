В Боярке рано утром произошел взрыв, который повредил несколько машин и домов

Сообщается, что около 04:00 на одной из улиц Боярки произошел взрыв, обошлось без пострадавших.

"В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка", - говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевской области, а также прокуроры Фастовского окружной прокуратуры.

"Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва. После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события", - говорится в сообщении.