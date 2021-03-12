Швеция также приостановила использование вакцины AstraZeneca

Правительство Швеции приняло решение о приостановке процесса вакцинации против COVID-19 препаратом компании AstraZeneca.
Такое решение принято в качество меры предосторожности из-за информации о возможном образовании тромбов после использования данной вакцины.
Об этом сообщает Associated Press.
В Швеции ожидают выводы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) относительно вакцины AstraZeneca. EMA планирует в четверг провести встречу, на которой рассмотрят еще раз заключения экспертов по данному препарату.
"Это решение является мерой предосторожности", - заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.