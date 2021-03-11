Первое китайское предупреждение. Как бизнесмены из КНР появились в Крыму и при чем здесь "Мотор Сич"

После того, как Украина решила отобрать у китайцев купленный ими завод "Мотор Сич", последовал ассиметричный ответ от Поднебесной.

В Крым внезапно заехала бизнес-делегация из Китая, которая изучала перспективы инвестировать в полуостров. Ранее, за все годы аннексии, китайцы интереса в отношении Крыма не проявляли. И вообще весьма корректно вели себя в отношении столь болезненных для Киева вопросов.

Но теперь концепция, судя по всему, поменялась. Это видно и по тому, что визит поддержал МИД Китая. Там посоветовали Украине перестать смешивать политику и бизнес - формула, которая подходит и к случаю с "Мотор Сичью".

Причем это, судя по всему, только первые шаги Пекина. Ситуацию накаляет факт, что Китай - главный торговый партнер Украины. И если история дойдет до санкций в отношении украинского импорта, для Киева это будет чревато многомиллиардными убытками.

"Страна" разбиралась в "крымском ответе" КНР на "аннексию" купленного китайцами завода.

Китайский бизнес-десант в Крыму

10 и 11 марта китайская делегация посетила Крым. В нее вошли:

руководитель Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь,

генеральный директор Пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шэн" Чжао Кай,

председатель совета директоров ОАО "ХаоЛан" Чэнь Юн.

Для китайцев были организованы экскурсии на винные и кондитерские предприятия Крыма, а также на главные курорты полуострова. Резюмировались переговоры на двух круглых столах - по торговле и туризму.

Особенно бизнесменов из Китая заинтересовало крымское вино, мясо птицы и эфиромасличная продукция.

"Часть этих товаров уже успешно продается на электронных площадках в Китае. Другие начнут торговлю с Китаем уже в скором времени", – сообщила "министр финансов" Крыма Ирина Кивико.

Чиновница обнародовала цифры по уже существующим крымско-китайским торговым отношениям. В прошлом году экспорт в Китай уже составил 4,1 миллиона долларов - 12% общего экспорта республики.

"Для нас Китай очень перспективное направление. На сегодня это третья страна по объему экспорта Крыма. У нашего бизнеса есть перспективы развиваться на внешний рынок", – сказала Кивико.

10 марта на сайте правительства курортов Крыма появился отчет о переговорах по туризму.

Крымские власти интересовались у китайцев интересовались, какие маршруты могут быть интересны их гражданам. Им предлагались необычные туристические продукты (какие именно - не перечисляются).

Завершается отчет крымчан так: "Члены китайской делегации поблагодарили представителей туристической отрасли за презентации, выразив уверенность, что Крым с его природными условиями, мощной оздоровительной базой и обилием культурно-исторических объектов будет интересен их соотечественникам".

Отчитались о поездке и китайцы.

"Я уже бывал в Крыму, но то, что я увидел сейчас, бросается в глаза - это те значительные изменения, которые произошли здесь. Надеюсь, что развитие деловых отношений с Крымом на уровне правительства, частных предпринимателей и простых людей будет постоянно развиваться. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить уважаемых коллег посетить Китай", - сказал Чжао Кай, гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании.

Чжао Кай добавил: "Мы приложим все усилия для развития и налаживания деловых отношений с местными предприятиями. Это будет вкладом в развитие дружественных отношений между двумя нашим странами".

Дипломатическая реакция в Китае и Украине

После визита его прокомментировали в МИД Китая. Момент крайне показательный - и переводящий поездку бизнесменов на неподконтрольную Украине территорию уже в официальную плоскость.

Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь заявил, что коммерческое сотрудничество будет продолжаться.

"Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере", - заявил китайский дипломат.

По словам Лицзяня, китайские предприятия "исторически поддерживают контакты с Крымом".

"Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы", - подытожил китайский дипломат.

Таким образом официальный Китай подтвердил намерение сотрудничать с аннексированным полуостровом - и в сфере туризма, и по экспорту местных товаров.

Руководство Украины прокомментировало данный визит уже потом - и на удивление осторожно. Замглавы МИД Евгений Енин встретился с послом Китая и после встречи написал - "зрада отменяется".

По словам Енина, послу напомнили, что незаконное посещение полуострова - это преступление и намекнул на "крайне нежелательные последствия" для иностранных компаний, чьи представители ездят в Крым.

При этом в целом тон украинского дипломата был крайне примирительным. Из его заявления следует, что Китай якобы опроверг, что визит в Крым имеет связь с "Мотор Сичью".

Отметим, что обычно реакция Украины на поездки бизнесменов или политиков из других стран в Крым через Россию куда более жесткая. Очень быстро вводятся санкции, делаются громкие предупреждения, а те, кто гостил в Крыму, заносятся на "Миротворец".

Ничего этого не произошло с Китаем. То есть украинская власть явно показывает, что дальше портить отношения с КНР не хочет.

Другой вопрос - устроит ли такой подход китайцев. Это, вероятно, будет зависеть от того, как Украина разойдется с ними по "Мотор Сичи", которую секретарь СНБО Данилов уже пообещал национализировать. И крымская история - лишь один из ответных шагов, которые может предпринять Китай.

"Китайское иглоукалывание"

Телеграм-канал "Политика Страны" анализирует смысл появления Китая на Крымском полуострове.

"Отметим, что до недавних пор Китай очень осторожно подходил к вопросам Крыма и Донбасса регулярно воздерживаясь, например, при голосованиях в ООН за соответствующие резолюции.

Однако теперь, как видим, ситуация изменилась.

И причиной этих изменений, очевидно, является конфликт вокруг "Мотор Сичи", с новой силой вспыхнувший на прошлой неделе. После того, как Банковая устами секретаря СНБО Данилова пообещала национализацию (или "возврат в собственность народа") компании, МИД Китая выступил с резким заявлением о нарушении прав инвесторов.

А теперь нанес и собственный удар, открыв дорогу китайскому бизнесу в Крым, фактически прорвав его международную изоляцию.

В свое время Виктор Ющенко сделал глупость, пообещав бороться за демократию на Кубе, которая в то время бесплатно лечила украинских детей. Нынешняя власть (пусть и не по собственной глупости, а по наводке США) решила сделать врагом не маленькую Кубу, а огромный Китай, являющийся сегодня главным торговым партнером Украины.

И декларация насчет Крыма – это только первая ласточка. Куда хуже будет, когда Пекин начнет вводить ответные санкции против наших аграриев, которые экспортируют в КНР кукурузу или против металлургов, которые отправляют в Китай руду. Вот тогда мы потеряем многие миллиарды долларов, которые никто не возместит".

Китайские эксперты также говорят, что крымская история стала ответом на введение Украиной санкций против китайских компаний, участвовавших в покупке акций "Мотор Сич". При этом пока в КНР не считают, что произойдет полноценный экономический разрыв между странами.

"Инцидент с санкциями привлек большое внимание в Китае. Среди причин такого шага китайские эксперты называют страх украинского президента потерять власть, влияние США и их вмешательство во внутренние дела Украины. В то же время для Украины важна инвестиционная сила и размер рынка Китая. Поэтому вряд ли политический вопрос скажется на двустороннем экономическом взаимодействии", - сказал "Стране" Чжао Хуэйжун, автор издания "Хуаньцю шибао".

Политолог Руслан Бортник также считает, что Китай делает первое предупреждение Украине.

"Нельзя исключить, что Китай сигналом по Крыму дает ответ Украине по ситуации вокруг "Мотор Сичи": "Если вы будете нарушать права наших инвесторов, которые вложили миллиарды в ваши компании, то Китай может пойти на де-факто признание Крыма российским и начать с ним сотрудничество", - считает Бортник

По его мнению, такая тактика может быть частью стратегия Китая по России, в корне которой лежит общая антизападная позиция.

"В перспективе 5-10 лет может возникнуть вопрос о признании Китаем российского статуса Крыма, например, в обмен на признание китайской территории где-то на Тайване. Тем более что Китай собирался инвестировать большие деньги в Крым. Напомню переговоры с Януковичем, с которым китайцы подписали соглашения на несколько десятков миллиардов долларов, в том числе касающиеся строительства инфраструктуры глубоководных портов в Крыму. Поэтому это может быть как и симметричный ответ Китаю на ситуацию с "Мотор Сич", так и более долгая стратегия по постепенному признанию российского статуса Крыма де-факто", - рассказал "Стране" эксперт.

Тот факт, что инцидент прокомментировал официальный спикер МИД Китая, показывает, что крымский визит - элемент государственной политики Китая.

"Вся эта ситуация вокруг Крыма еще раз должна обратить внимание украинской власти на необходимость выстраивания собственной независимой политики в отношениях с Китаем, нашим ключевым торговым партнером, а не следование политике других государств (США), которая потенциально наносит нам существенный урон", - заключил Руслан Бортник.

Политолог Константин Бондаренко назвал ответ КНР "китайским иглоукалыванием".

"Китай решил дать ассиметричный и очень болезненный ответ Украине за "МоторСич". Он чудесно понимает болевые точки Украины и будет воздействовать на них методом традиционного китайского иглоукалывания. До сих пор Китай вёл себя максимально корректно по отношению к Украине и не признавал суверенитет России над полуостровом. Сейчас же стоит ожидать развития ситуации по принципу "не признаём, но сотрудничаем". И это уже в ближайший год может привести к серьезным инвестиционным потокам из Китая в экономику Крыма. Тем более, что прецедент уже есть, а КНР не особо заморачивается относительно американских и европейских санкций - по принципу "нам своє робить".

Украина не может применить санкции по отношению к Китаю. По крайней мере, это выглядело бы смешно - учитывая объемы наших экономик", - заявил "Стране" Бондаренко.