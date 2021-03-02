В России могут полностью заблокировать Twitter

В России могут не ограничиться замедлением работы социальной сети Twitter и полностью запретить работу сервиса на территории федерации, если администрация не удалит запрещенный контент.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на слова заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России", - сказал Субботин.