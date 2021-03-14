В МВД прокомментировали скандальное решение по серийному насильнику из Ровно

Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал "Стране" скандальное решение суда в Ровно, где суд отпустил из-под стражи под домашний арест серийного насильника.

Геращенко считает, что судью могли подкупить. Также он добавил, что прокуратура будет подавать апелляцию, так как с приговором судьи категорически не согласна.

"Обратите внимание: судья, отпустившая насильника шести женщин - сама женщина. Мнение полиции - судью могли подкупить. Но у прокуратуры достаточно доказательств для содержания преступника под стражей", - рассказал "Стране" Антон Геращенко.

Геращенко также напомнил, что доказано шесть эпизодов изнасилований, которые происходили в городе в 2013-2019 годах.

"Все потерпевшие опознали преступника, найдено его ДНК на местах преступлений, есть свидетели. Прокуратура будет подавать апелляцию, так как с приговором судьи категорически не согласна. На протест против решения судьи вышло 100 человек - для Ровно это много. Кроме того, полиция считает, что преступник опасен для общества. У нас мест в СИЗО достаточно, вот Малюська (Денис Малюська, министр юстиции Украины - Ред.) камеры ремонтирует. Так что пусть сидит. И женщинам в Ровно будет спокойно, и самому насильнику", - добавил замглавы МВД.